https://ria.ru/20220512/gaz-1788168784.html

Эксперт: изменение потоков газа России через Украину повысит цены в Европе

Эксперт: изменение потоков газа России через Украину повысит цены в Европе - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт: изменение потоков газа России через Украину повысит цены в Европе

Ситуация с перенаправлением потоков российского газа через Украину будет давить на стоимость этого сырья в Европе, в результате цены на газ в регионе могут... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:58

2022-05-12T16:58

2022-05-12T16:58

в мире

экономика

европа

украина

польша

газпром

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация с перенаправлением потоков российского газа через Украину будет давить на стоимость этого сырья в Европе, в результате цены на газ в регионе могут вырасти, а потребители – занервничать, увидев риски на прежде беспроблемном направлении, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.После сообщения "Оператора ГТС Украины" на лондонской бирже ICE наблюдался заметный рост газовых котировок. Стоимость газа продолжает дорожать, и на торгах 12 мая цены подскакивали почти на 20%, превышая 1200 долларов за тысячу кубометров"Биржевые цены на газ в Европе будут сдержано реагировать на сложившуюся ситуацию с перенаправлением потоков газа, так как общий профицит экспортных возможностей "Газпрома" всем хорошо известен. Но некоторое повышательное давление на цены данная проблема (перенаправления потоков газа через Украину - ред.) будет оказывать", - отметил собеседник агентства.Аналитик уточнил, что до настоящего времени, несмотря на проведение спецоперации, газовый транзит был под некоторым "табу", а теперь о рисках в отношении него вспомнили, что создает определенную нервозность среди потребителей российского газа в Европе.Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля - 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.

https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788133013.html

европа

украина

польша

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в мире, экономика, европа, украина, польша, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии