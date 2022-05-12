https://ria.ru/20220512/gaz-1788045224.html

Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов

Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов - РИА Новости, 12.05.2022

Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов

Транзит российского газа через Украину 12 мая может упасть более чем на четверть, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:14

2022-05-12T09:14

2022-05-12T11:05

экономика

украина

европа

газпром

северный поток

санкции в отношении россии

eustream

польша

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину 12 мая может упасть более чем на четверть, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" снизилась на 27,5 процента, или на 20 миллионов кубометров — до 53,2 миллиона кубов против 73,4 миллиона днем ранее. Номинация на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" находится на нуле, 10 мая она составляла 24 миллиона кубометров.ОГТСУ с 11 мая прекратила пропуск топлива через "Сохрановку", указывая на то, что станция находится на территории, контролируемой российскими силами. В компании эту ситуацию расценивают как "форс-мажор". В результате остался только один работающий вход для транзитного газа из России в Европу — ГИС "Суджа". Как отметили в "Газпроме", перенести туда все объемы технически невозможно, компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.Кроме того, примерно на 20 миллионов кубов снизилась заявка на прокачку в Словакию по ужгородскому коридору, в точке соединения Ужгород — Вильке Капушаны.Что касается газопровода "Ямал — Европа" — через Белоруссию и Польшу в Германию, — сейчас магистраль работает в режиме физического реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. На 12 мая "Газпром" здесь транзитные мощности не бронировал.Сейчас главный маршрут поставок российского газа в Европу — "Северный поток". Прокачка по нему, как свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG, держится на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220512/gaz-1788026137.html

https://ria.ru/20220511/tranzit-1787982828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, украина, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии, eustream, польша