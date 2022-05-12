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Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов - РИА Новости, 12.05.2022
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Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов
Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов - РИА Новости, 12.05.2022
Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов
Транзит российского газа через Украину 12 мая может упасть более чем на четверть, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:14
2022-05-12T11:05
экономика
украина
европа
газпром
северный поток
санкции в отношении россии
eustream
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину 12 мая может упасть более чем на четверть, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" снизилась на 27,5 процента, или на 20 миллионов кубометров — до 53,2 миллиона кубов против 73,4 миллиона днем ранее. Номинация на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" находится на нуле, 10 мая она составляла 24 миллиона кубометров.ОГТСУ с 11 мая прекратила пропуск топлива через "Сохрановку", указывая на то, что станция находится на территории, контролируемой российскими силами. В компании эту ситуацию расценивают как "форс-мажор". В результате остался только один работающий вход для транзитного газа из России в Европу — ГИС "Суджа". Как отметили в "Газпроме", перенести туда все объемы технически невозможно, компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.Кроме того, примерно на 20 миллионов кубов снизилась заявка на прокачку в Словакию по ужгородскому коридору, в точке соединения Ужгород — Вильке Капушаны.Что касается газопровода "Ямал — Европа" — через Белоруссию и Польшу в Германию, — сейчас магистраль работает в режиме физического реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. На 12 мая "Газпром" здесь транзитные мощности не бронировал.Сейчас главный маршрут поставок российского газа в Европу — "Северный поток". Прокачка по нему, как свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG, держится на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220512/gaz-1788026137.html
https://ria.ru/20220511/tranzit-1787982828.html
украина
европа
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экономика, украина, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии, eustream, польша
09:14 12.05.2022 (обновлено: 11:05 12.05.2022)
 
Транзит газа через Украину может упасть более чем на 25 процентов

Транзит газа через Украину может упасть на 25 процентов — до 53,2 миллиона кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину 12 мая может упасть более чем на четверть, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" снизилась на 27,5 процента, или на 20 миллионов кубометров — до 53,2 миллиона кубов против 73,4 миллиона днем ранее. Номинация на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" находится на нуле, 10 мая она составляла 24 миллиона кубометров.
Газ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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ОГТСУ с 11 мая прекратила пропуск топлива через "Сохрановку", указывая на то, что станция находится на территории, контролируемой российскими силами. В компании эту ситуацию расценивают как "форс-мажор". В результате остался только один работающий вход для транзитного газа из России в Европу — ГИС "Суджа". Как отметили в "Газпроме", перенести туда все объемы технически невозможно, компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.
Кроме того, примерно на 20 миллионов кубов снизилась заявка на прокачку в Словакию по ужгородскому коридору, в точке соединения Ужгород — Вильке Капушаны.
Что касается газопровода "Ямал — Европа" — через Белоруссию и Польшу в Германию, — сейчас магистраль работает в режиме физического реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. На 12 мая "Газпром" здесь транзитные мощности не бронировал.
Сейчас главный маршрут поставок российского газа в Европу — "Северный поток". Прокачка по нему, как свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG, держится на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГазпромСеверный потокСанкции в отношении РоссииEustreamПольша
 
 
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