https://ria.ru/20220512/gaz-1788026137.html

"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России

"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России - РИА Новости, 12.05.2022

"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России

ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T02:14

2022-05-12T02:14

2022-05-12T04:23

экономика

урсула фон дер ляйен

европа

россия

украина

газпромбанк

московская биржа

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576867403_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_26e1751a1236512bf57ae16354e3297b.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu.По его словам, страны Евросоюза долгие годы не могли претворить в жизнь планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, в то время как Россия реализовала в этот период такие проекты, как "Северный поток" и "Турецкий поток".Автор статьи отметил, что в последнее время энергетические потребности ЕС лишь росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, поскольку возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая."Поэтому Европа не может в один миг отказаться от российского природного газа", заключил обозреватель Anadolu.Кемалоглу добавил, что для строительства новых трубопроводов и атомных электростанций Европе нужны финансовые ресурсы и время.Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html

https://ria.ru/20220510/gaz-1787717557.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787995763.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, урсула фон дер ляйен, европа, россия, украина, газпромбанк, московская биржа, турецкий поток, северный поток, в мире, евросоюз