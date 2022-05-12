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"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России - РИА Новости, 12.05.2022
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"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России
"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России - РИА Новости, 12.05.2022
"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России
ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:14
2022-05-12T04:23
экономика
урсула фон дер ляйен
европа
россия
украина
газпромбанк
московская биржа
турецкий поток
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu.По его словам, страны Евросоюза долгие годы не могли претворить в жизнь планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, в то время как Россия реализовала в этот период такие проекты, как "Северный поток" и "Турецкий поток".Автор статьи отметил, что в последнее время энергетические потребности ЕС лишь росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, поскольку возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая."Поэтому Европа не может в один миг отказаться от российского природного газа", заключил обозреватель Anadolu.Кемалоглу добавил, что для строительства новых трубопроводов и атомных электростанций Европе нужны финансовые ресурсы и время.Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, урсула фон дер ляйен, европа, россия, украина, газпромбанк, московская биржа, турецкий поток, северный поток, в мире, евросоюз
02:14 12.05.2022 (обновлено: 04:23 12.05.2022)
 
"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России

Anadolu: Европа провалилась в попытках отказаться от российского газа из-за бездействия

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu.
По его словам, страны Евросоюза долгие годы не могли претворить в жизнь планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, в то время как Россия реализовала в этот период такие проекты, как "Северный поток" и "Турецкий поток".

"На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа", — считает Кемалоглу.

Автор статьи отметил, что в последнее время энергетические потребности ЕС лишь росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, поскольку возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая.
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В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенЕвропаРоссияУкраинаГазпромбанкМосковская биржаТурецкий потокСеверный потокВ миреЕвросоюз
 
 
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