02:14 12.05.2022 (обновлено: 04:23 12.05.2022)
"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России
Anadolu: Европа провалилась в попытках отказаться от российского газа из-за бездействия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не сможет отказаться от него в ближайшей перспективе, написал обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu.
По его словам, страны Евросоюза долгие годы не могли претворить в жизнь планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, в то время как Россия реализовала в этот период такие проекты, как "Северный поток" и "Турецкий поток".
"На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа", — считает Кемалоглу.
Автор статьи отметил, что в последнее время энергетические потребности ЕС лишь росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, поскольку возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая.
"Поэтому Европа не может в один миг отказаться от российского природного газа", заключил обозреватель Anadolu.
Кемалоглу добавил, что для строительства новых трубопроводов и атомных электростанций Европе нужны финансовые ресурсы и время.
Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
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