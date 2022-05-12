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Минэкономики ФРГ пообещало финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania - РИА Новости, 12.05.2022
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Минэкономики ФРГ пообещало финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania
Минэкономики ФРГ пообещало финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania - РИА Новости, 12.05.2022
Минэкономики ФРГ пообещало финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania
ласти Германии дадут финансовые гарантии дочерним компаниям Gazprom Germania для закупок газа у других поставщиков, цены на который могут оказаться выше, чем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:25
2022-05-12T16:13
экономика
польша
газпром
россия
германия
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. ласти Германии дадут финансовые гарантии дочерним компаниям Gazprom Germania для закупок газа у других поставщиков, цены на который могут оказаться выше, чем ранее, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на пресс-конференции в четверг.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши."Введение санкций против "дочек" Gazprom Germania значит, что они должны заключать новые контракты по поставкам. Эти контракты, возможно, будут заключены по более высоким ценам. Эти контракты должны при этом приносить прибыль, и чтобы это случилось, нужны финансовые гарантии. И мы их дадим", - заявил Хабек. Ранее в четверг он сообщал, что эти немецкие компании больше не получают газ "Газпрома"."Эти объемы (выпадающие из-за санкций РФ) могут быть восполнены в том же размере через новые контракты, предположительно, - это спекуляция, однако небезосновательная, - при более высоких ценах", - заявил также министр, высказав мнение, что повышение закупочных цен и было целью введения российских санкций.По его словам, если цель действительно такая, то у Германии не будет недостатка в объемах поставок, а лишь потребуются дополнительные затраты. Министр отметил при этом, что 10 миллионов кубометров газа в день, которые сейчас не поступают в Германию из России, составляют порядка 3% импорта газа. "Это можно компенсировать", - заявил Хабек."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
https://ria.ru/20220512/gaz-1788129593.html
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экономика, польша, газпром, россия, германия
15:25 12.05.2022 (обновлено: 16:13 12.05.2022)
 
Минэкономики ФРГ пообещало финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania

Глава Минэкономики Германии Хабек пообещал финансовые гарантии "дочкам" Gazprom Germania

© РИА НовостиGazprom Germania
Gazprom Germania - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
Gazprom Germania. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. ласти Германии дадут финансовые гарантии дочерним компаниям Gazprom Germania для закупок газа у других поставщиков, цены на который могут оказаться выше, чем ранее, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на пресс-конференции в четверг.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши.
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"Введение санкций против "дочек" Gazprom Germania значит, что они должны заключать новые контракты по поставкам. Эти контракты, возможно, будут заключены по более высоким ценам. Эти контракты должны при этом приносить прибыль, и чтобы это случилось, нужны финансовые гарантии. И мы их дадим", - заявил Хабек. Ранее в четверг он сообщал, что эти немецкие компании больше не получают газ "Газпрома".
"Эти объемы (выпадающие из-за санкций РФ) могут быть восполнены в том же размере через новые контракты, предположительно, - это спекуляция, однако небезосновательная, - при более высоких ценах", - заявил также министр, высказав мнение, что повышение закупочных цен и было целью введения российских санкций.
По его словам, если цель действительно такая, то у Германии не будет недостатка в объемах поставок, а лишь потребуются дополнительные затраты. Министр отметил при этом, что 10 миллионов кубометров газа в день, которые сейчас не поступают в Германию из России, составляют порядка 3% импорта газа. "Это можно компенсировать", - заявил Хабек.
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
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