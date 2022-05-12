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Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути - РИА Новости, 12.05.2022
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Наука
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Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути - РИА Новости, 12.05.2022
Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:25
2022-05-12T22:27
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, сообщается на сайте EHT."Это изображение — долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики", — написали эксперты.Изображение стало первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, — черная дыра.Черная дыра абсолютно темная, поэтому ее нельзя увидеть, объяснили специалисты. Однако вокруг нее присутствует светящийся газ. Темная центральная область на изображении называется "тенью". EHT зафиксировал свет, искривленный гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца, уточняется в тексте.Черная дыра расположена на расстоянии 27 000 световых лет от Земли. Чтобы получить картинку, команде ученых пришлось объединить восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп. Он собирал данные на протяжении нескольких ночей. Астрофизики сравнили процесс с использованием длинной экспозиции на фотоаппарате.
https://ria.ru/20220120/chernayadyra-1768697321.html
https://ria.ru/20210728/dyra-1743275417.html
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космос - риа наука, земля
18:25 12.05.2022 (обновлено: 22:27 12.05.2022)
 
Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути

ESO впервые в истории предоставила изображение черной дыры в центре Млечного Пути

© EHT CollaborationПервое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
© EHT Collaboration
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, сообщается на сайте EHT.
"Это изображение — долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики", — написали эксперты.
Центральная область карликовой галактики Henize 2-10 с черной дырой и вспышкой звездообразования - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 11:47Наука
Впервые найдена черная дыра, которая создает звезды, а не поглощает их
Изображение стало первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, — черная дыра.
Черная дыра абсолютно темная, поэтому ее нельзя увидеть, объяснили специалисты. Однако вокруг нее присутствует светящийся газ. Темная центральная область на изображении называется "тенью". EHT зафиксировал свет, искривленный гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца, уточняется в тексте.
Черная дыра расположена на расстоянии 27 000 световых лет от Земли. Чтобы получить картинку, команде ученых пришлось объединить восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп. Он собирал данные на протяжении нескольких ночей. Астрофизики сравнили процесс с использованием длинной экспозиции на фотоаппарате.
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