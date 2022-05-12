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СМИ: французская армия оказалась беззащитной - РИА Новости, 12.05.2022
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СМИ: французская армия оказалась беззащитной
СМИ: французская армия оказалась беззащитной - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: французская армия оказалась беззащитной
Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине, пишет итальянское издание... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:44
2022-05-12T17:56
в мире
франция
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине, пишет итальянское издание Inside Over.Из отчета специальной парламентской комиссии следует, что для восстановления боеспособности армии потребуется около шести или семи миллиардов евро, пишет издание.Не менее тревожным, как отмечается в материале, стал уровень подготовки правоохранительных органов."Из-за нехватки патронов жандармам пришлось свести к минимуму посещение стрельбищ", — подчеркнули в статье.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, франция
17:44 12.05.2022 (обновлено: 17:56 12.05.2022)
 
СМИ: французская армия оказалась беззащитной

Inside Over: французская армия не готова к вооруженному конфликту

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине, пишет итальянское издание Inside Over.
"Арсеналы Франции безнадежно пусты: ей не хватает самолетов, кораблей, танков, пушек и боеприпасов. Танки укомплектованы стандартными боеприпасами менее чем наполовину, то же самое относится к кораблям", — говорится в публикации.
Из отчета специальной парламентской комиссии следует, что для восстановления боеспособности армии потребуется около шести или семи миллиардов евро, пишет издание.
Не менее тревожным, как отмечается в материале, стал уровень подготовки правоохранительных органов.
"Из-за нехватки патронов жандармам пришлось свести к минимуму посещение стрельбищ", — подчеркнули в статье.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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