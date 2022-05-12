https://ria.ru/20220512/frantsiya-1788182120.html

СМИ: французская армия оказалась беззащитной

СМИ: французская армия оказалась беззащитной - РИА Новости, 12.05.2022

СМИ: французская армия оказалась беззащитной

Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине, пишет итальянское издание... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:44

2022-05-12T17:44

2022-05-12T17:56

в мире

франция

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине, пишет итальянское издание Inside Over.Из отчета специальной парламентской комиссии следует, что для восстановления боеспособности армии потребуется около шести или семи миллиардов евро, пишет издание.Не менее тревожным, как отмечается в материале, стал уровень подготовки правоохранительных органов."Из-за нехватки патронов жандармам пришлось свести к минимуму посещение стрельбищ", — подчеркнули в статье.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220511/okeaniya-1787869866.html

франция

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, франция