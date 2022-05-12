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Полянский: Финляндия и Швеция в НАТО могут стать целью российских военных - РИА Новости, 12.05.2022
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Полянский: Финляндия и Швеция в НАТО могут стать целью российских военных
Полянский: Финляндия и Швеция в НАТО могут стать целью российских военных - РИА Новости, 12.05.2022
Полянский: Финляндия и Швеция в НАТО могут стать целью российских военных
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:36
2022-05-12T21:11
в мире
нато
финляндия
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
россия
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Они (Швеция и Финляндия) знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это спровоцирует определенные зеркальные шаги со стороны России, которые обычно затрагивают страны-члены альянса. Это означает, что если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов - точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО", - сказал Полянский в опубликованном в четверг интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News."НАТО очень недружелюбный блок для нас. Это враг. И НАТО само признало, что Россия враг. Это означает, что Финляндия и Швеция внезапно из нейтральных государств становятся часть врага. Они несут все риски, как и все. Так что они будут нести определенные риски в сфере обороны, они понесут определенные экономические траты", - сказал Полянский."Но им решать, их населению решать. Они жили нормально хорошими соседями с нами десятки лет. И внезапно решили стать частью очень недружественного блока. Им решать. Но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги", - подчеркнул он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, нато, финляндия, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, россия
20:36 12.05.2022 (обновлено: 21:11 12.05.2022)
 
Полянский: Финляндия и Швеция в НАТО могут стать целью российских военных

Полянский: если НАТО будет в Швеции и Финляндии, они могут стать целью российских военных

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Они (Швеция и Финляндия) знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это спровоцирует определенные зеркальные шаги со стороны России, которые обычно затрагивают страны-члены альянса. Это означает, что если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов - точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО", - сказал Полянский в опубликованном в четверг интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.
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"НАТО очень недружелюбный блок для нас. Это враг. И НАТО само признало, что Россия враг. Это означает, что Финляндия и Швеция внезапно из нейтральных государств становятся часть врага. Они несут все риски, как и все. Так что они будут нести определенные риски в сфере обороны, они понесут определенные экономические траты", - сказал Полянский.
"Но им решать, их населению решать. Они жили нормально хорошими соседями с нами десятки лет. И внезапно решили стать частью очень недружественного блока. Им решать. Но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги", - подчеркнул он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
 
В миреНАТОФинляндияЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияРоссия
 
 
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