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Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики - РИА Новости, 12.05.2022
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Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики
Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики - РИА Новости, 12.05.2022
Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики
Резкое заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении страны в НАТО вызвало критику среди финнов в твиттере. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:32
2022-05-12T17:23
в мире
саули ниинисте
николай гоголь
финляндия
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Резкое заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении страны в НАТО вызвало критику среди финнов в твиттере.В среду Ниинистё обратился к Москве со словами "посмотрите в зеркало", подразумевая, что Финляндия вынуждена присоединиться к Североатлантическому альянсу под предлогом защиты перед вымышленной "российской агрессией".Финские издания обратили внимание на выбор слов президента. Так, газета Helsingin Sanomat написала, что это были "исторически резкие слова, сказанные в манере, которую нечасто можно услышать от Финляндии". Тем временем Ilta Sanomat предположила, что Ниинистё сделал отсылку к пословице из эпиграфа произведения Николая Гоголя "Ревизор" — "на зеркало неча пенять".Жители Финляндии нашли язык Гоголя в выступлении главы государства неуместным."В некоторых случаях разумнее воздержаться от фразеологизмов, это может привести к путанице", — написал один из пользователей."О боже, теперь его слова войдут в историю как обвинения в адрес России", — отметил один из комментаторов."Президент намеренно оставил недосказанность в речи, чтобы потом все отрицать", — заключил еще один пользователь.Ранее президент Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность государства.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности страны, а расширение и приближение военного блока к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.
https://ria.ru/20220503/nato-1786665590.html
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в мире, саули ниинисте, николай гоголь, финляндия, россия, нато
16:32 12.05.2022 (обновлено: 17:23 12.05.2022)
 
Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики

Финны в твиттере раскритиковали заявление президента Финляндии о России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Резкое заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении страны в НАТО вызвало критику среди финнов в твиттере.
В среду Ниинистё обратился к Москве со словами "посмотрите в зеркало", подразумевая, что Финляндия вынуждена присоединиться к Североатлантическому альянсу под предлогом защиты перед вымышленной "российской агрессией".
Финские издания обратили внимание на выбор слов президента. Так, газета Helsingin Sanomat написала, что это были "исторически резкие слова, сказанные в манере, которую нечасто можно услышать от Финляндии". Тем временем Ilta Sanomat предположила, что Ниинистё сделал отсылку к пословице из эпиграфа произведения Николая Гоголя "Ревизор" — "на зеркало неча пенять".
Жители Финляндии нашли язык Гоголя в выступлении главы государства неуместным.
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"В некоторых случаях разумнее воздержаться от фразеологизмов, это может привести к путанице", — написал один из пользователей.
"Мало того, что звучит слишком резко, так еще и пресса разнесла по всему миру эти слова", — добавил другой.
"О боже, теперь его слова войдут в историю как обвинения в адрес России", — отметил один из комментаторов.
"Президент намеренно оставил недосказанность в речи, чтобы потом все отрицать", — заключил еще один пользователь.
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности страны, а расширение и приближение военного блока к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.
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В миреСаули НиинистеНиколай ГогольФинляндияРоссияНАТО
 
 
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