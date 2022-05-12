https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html

Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики

Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики - РИА Новости, 12.05.2022

Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики

Резкое заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении страны в НАТО вызвало критику среди финнов в твиттере. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:32

2022-05-12T16:32

2022-05-12T17:23

в мире

саули ниинисте

николай гоголь

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Резкое заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении страны в НАТО вызвало критику среди финнов в твиттере.В среду Ниинистё обратился к Москве со словами "посмотрите в зеркало", подразумевая, что Финляндия вынуждена присоединиться к Североатлантическому альянсу под предлогом защиты перед вымышленной "российской агрессией".Финские издания обратили внимание на выбор слов президента. Так, газета Helsingin Sanomat написала, что это были "исторически резкие слова, сказанные в манере, которую нечасто можно услышать от Финляндии". Тем временем Ilta Sanomat предположила, что Ниинистё сделал отсылку к пословице из эпиграфа произведения Николая Гоголя "Ревизор" — "на зеркало неча пенять".Жители Финляндии нашли язык Гоголя в выступлении главы государства неуместным."В некоторых случаях разумнее воздержаться от фразеологизмов, это может привести к путанице", — написал один из пользователей."О боже, теперь его слова войдут в историю как обвинения в адрес России", — отметил один из комментаторов."Президент намеренно оставил недосказанность в речи, чтобы потом все отрицать", — заключил еще один пользователь.Ранее президент Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность государства.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности страны, а расширение и приближение военного блока к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.

https://ria.ru/20220503/nato-1786665590.html

https://ria.ru/20220505/nato-1786920878.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, саули ниинисте, николай гоголь, финляндия, россия, нато