13:41 12.05.2022 (обновлено: 16:20 12.05.2022)
Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО
Российский МИД предупредил Финляндию о военно-техническом ответе при ее вступлении в НАТО
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что намерение финских властей безотлагательно подать заявку на членство в альянсе стало радикальным изменением внешнеполитического курса страны, которая в течение десятилетий придерживалась политики военного неприсоединения.
"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", — подчеркнули в МИД.
"Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", — считают в МИД.
Там добавили, что решение Хельсинки нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран, а также поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы. Кроме того, оно будет прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора от 1947-го, а также российско-финского договора от 1992 года.
"Впрочем, с учетом нынешнего безразличного отношения коллективного Запада к международному праву, такое поведение стало нормой", — резюмировали в ведомстве.
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Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.