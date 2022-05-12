https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО

Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:41

2022-05-12T13:41

2022-05-12T16:20

в мире

финляндия

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что намерение финских властей безотлагательно подать заявку на членство в альянсе стало радикальным изменением внешнеполитического курса страны, которая в течение десятилетий придерживалась политики военного неприсоединения."Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", — подчеркнули в МИД.Дипломаты назвали целью НАТО продолжение расширения к границам России и создание еще одного фланга военной угрозы нашей стране. "Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", — считают в МИД.Там добавили, что решение Хельсинки нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран, а также поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы. Кроме того, оно будет прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора от 1947-го, а также российско-финского договора от 1992 года."Впрочем, с учетом нынешнего безразличного отношения коллективного Запада к международному праву, такое поведение стало нормой", — резюмировали в ведомстве.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787563379.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)