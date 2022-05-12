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Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО
Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:41
2022-05-12T16:20
в мире
финляндия
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что намерение финских властей безотлагательно подать заявку на членство в альянсе стало радикальным изменением внешнеполитического курса страны, которая в течение десятилетий придерживалась политики военного неприсоединения."Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", — подчеркнули в МИД.Дипломаты назвали целью НАТО продолжение расширения к границам России и создание еще одного фланга военной угрозы нашей стране. "Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", — считают в МИД.Там добавили, что решение Хельсинки нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран, а также поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы. Кроме того, оно будет прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора от 1947-го, а также российско-финского договора от 1992 года."Впрочем, с учетом нынешнего безразличного отношения коллективного Запада к международному праву, такое поведение стало нормой", — резюмировали в ведомстве.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.
https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html
https://ria.ru/20220508/nato-1787563379.html
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в мире, финляндия, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:41 12.05.2022 (обновлено: 16:20 12.05.2022)
 
Россия примет ответные меры при вступлении Финляндии в НАТО

Российский МИД предупредил Финляндию о военно-техническом ответе при ее вступлении в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, заявил МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что намерение финских властей безотлагательно подать заявку на членство в альянсе стало радикальным изменением внешнеполитического курса страны, которая в течение десятилетий придерживалась политики военного неприсоединения.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13:03
История расширения НАТО
"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", — подчеркнули в МИД.
Дипломаты назвали целью НАТО продолжение расширения к границам России и создание еще одного фланга военной угрозы нашей стране.
"Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", — считают в МИД.
Там добавили, что решение Хельсинки нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран, а также поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы. Кроме того, оно будет прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора от 1947-го, а также российско-финского договора от 1992 года.
"Впрочем, с учетом нынешнего безразличного отношения коллективного Запада к международному праву, такое поведение стало нормой", — резюмировали в ведомстве.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 22:11
DWN: новое расширение НАТО бессмысленно и опасно
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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