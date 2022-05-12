https://ria.ru/20220512/fermy-1788197495.html
В Германии фермеры поднимают цены на молоко
В Германии фермеры поднимают цены на молоко - РИА Новости, 12.05.2022
В Германии фермеры поднимают цены на молоко
Молочные фермы Германии терпят убытки и вынуждены увеличивать стоимость производимой продукции.
2022-05-12T19:01
2022-05-12T19:01
2022-05-12T19:01
экономика
санкции в отношении россии
видео
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Россия, Украина и Китай являются ведущими экспортерами как азотных удобрений, так и пшеницы, жизненно важного корма для крупного рогатого скота, наряду с кукурузой и соей. Военный конфликт между Россией и Украиной привел к сбою во всей системе поставок необходимых кормов.
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Германии фермеры поднимают цены на молоко
Молочные фермы Германии терпят убытки и вынуждены увеличивать стоимость производимой продукции. Россия, Украина и Китай являются ведущими экспортерами как азотных удобрений, так и пшеницы, жизненно важного корма для крупного рогатого скота, наряду с кукурузой и соей. Военный конфликт между Россией и Украиной привел к сбою во всей системе поставок необходимых кормов.
2022-05-12T19:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, видео, видео
В Германии фермеры поднимают цены на молоко
Молочные фермы Германии терпят убытки и вынуждены увеличивать стоимость производимой продукции.