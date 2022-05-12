https://ria.ru/20220512/fermy-1788197495.html

В Германии фермеры поднимают цены на молоко

В Германии фермеры поднимают цены на молоко - РИА Новости, 12.05.2022

В Германии фермеры поднимают цены на молоко

Молочные фермы Германии терпят убытки и вынуждены увеличивать стоимость производимой продукции.

2022-05-12T19:01

2022-05-12T19:01

2022-05-12T19:01

экономика

санкции в отношении россии

видео

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Россия, Украина и Китай являются ведущими экспортерами как азотных удобрений, так и пшеницы, жизненно важного корма для крупного рогатого скота, наряду с кукурузой и соей. Военный конфликт между Россией и Украиной привел к сбою во всей системе поставок необходимых кормов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Германии фермеры поднимают цены на молоко Молочные фермы Германии терпят убытки и вынуждены увеличивать стоимость производимой продукции. Россия, Украина и Китай являются ведущими экспортерами как азотных удобрений, так и пшеницы, жизненно важного корма для крупного рогатого скота, наряду с кукурузой и соей. Военный конфликт между Россией и Украиной привел к сбою во всей системе поставок необходимых кормов. 2022-05-12T19:01 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

экономика, санкции в отношении россии, видео, видео