https://ria.ru/20220512/faberzhe-1788195455.html
Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время
Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время - РИА Новости, 12.05.2022
Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время
Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания музеев Московского Кремля (ММК), находится в процессе, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:49
2022-05-12T18:49
2022-05-12T18:49
культура
новости культуры
михаил швыдкой
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания музеев Московского Кремля (ММК), находится в процессе, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Всего российская сторона предоставила около 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая.Также собеседник агентства выразил надежду, что экспонаты вернутся в ближайшее время. "Надеюсь, что в достаточно короткое время мы сумеем это сделать", - добавил Швыдкой.Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что не видит каких-либо осложнений в этом процессе, а глава музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила журналистам, что "все идет по плану".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, михаил швыдкой
Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время
Швыдкой выразил надежду, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания музеев Московского Кремля (ММК), находится в процессе, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Всего российская сторона предоставила около 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
"Идет процесс возвращения коллекции в Россию. Все те же процедуры, что и при возвращении Морозовской коллекции, мы используем при возвращении коллекции Фаберже из Великобритании", - сказал он.
Также собеседник агентства выразил надежду, что экспонаты вернутся в ближайшее время. "Надеюсь, что в достаточно короткое время мы сумеем это сделать", - добавил Швыдкой.
Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что не видит каких-либо осложнений в этом процессе, а глава музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила журналистам, что "все идет по плану".