https://ria.ru/20220512/faberzhe-1788195455.html

Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время

Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время - РИА Новости, 12.05.2022

Швыдкой надеется, что экспонаты Фаберже вернутся в Россию в ближайшее время

Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания музеев Московского Кремля (ММК), находится в процессе, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:49

2022-05-12T18:49

2022-05-12T18:49

культура

новости культуры

михаил швыдкой

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания музеев Московского Кремля (ММК), находится в процессе, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Всего российская сторона предоставила около 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая.Также собеседник агентства выразил надежду, что экспонаты вернутся в ближайшее время. "Надеюсь, что в достаточно короткое время мы сумеем это сделать", - добавил Швыдкой.Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что не видит каких-либо осложнений в этом процессе, а глава музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила журналистам, что "все идет по плану".

https://ria.ru/20220505/kartiny-1786909748.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости культуры, михаил швыдкой