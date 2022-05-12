https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788133755.html

ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть

ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть - РИА Новости, 12.05.2022

ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть

ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки - до 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:04

2022-05-12T15:04

2022-05-12T15:05

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опек

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экономика

оэср

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки - до 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации."Рост мирового спроса на нефть в 2022 году, как ожидается, вырастет до 3,4 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с отчетом прошлого месяца пересмотрен в сторону понижения на 0,3 миллиона баррелей в сутки, при этом 1,8 миллиона баррелей в сутки приходится на страны, входящие в ОЭСР, и 1,6 миллиона - на страны, не входящие в ОЭСР", - сообщается в докладе.В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост до 5,2 миллиона баррелей в сутки в основном благодаря программам стимулирования экономики и ослаблению ограничений из-за COVID-19. Однако, согласно прогнозам, темпы роста спроса на нефть во втором квартале замедлятся до 2,8 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК предполагает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки, что на 0,2 миллиона ниже апрельских прогнозов.На ухудшение прогнозов ОПЕК повлияли возможное снижение мирового ВВП, новая волна COVID-19 в Китае, а также геополитическая ситуация.

https://ria.ru/20220505/opek-1787068908.html

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в мире, опек, китай, экономика, оэср