https://ria.ru/20220512/ekologiya-1788141335.html

В Сочи массово гибнут дельфины, заявил эксперт

В Сочи массово гибнут дельфины, заявил эксперт - РИА Новости, 12.05.2022

В Сочи массово гибнут дельфины, заявил эксперт

Высокая смертность дельфинов наблюдается впервые за четыре года на побережье Черного моря, в частности в Сочи, причина – инфекции и, предположительно, попадание РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:29

2022-05-12T15:29

2022-05-12T15:29

происшествия

сочи

черное море

краснодарский край

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СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Высокая смертность дельфинов наблюдается впервые за четыре года на побережье Черного моря, в частности в Сочи, причина – инфекции и, предположительно, попадание в рыболовные сети, рассказала РИА Новости директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.Ранее в соцсетях неоднократно появлялись видео с погибшими дельфинами на побережье Сочи. По словам очевидцев, у некоторых отсутствовал хвост, другие выглядели болезненно и были обессилены. В ряде случаев на дельфинах были замечены клочки рыболовных сетей.Как сообщила Белей, "горячий сезон" гибели дельфинов приходится обычно на холодное время года, когда в море попадают грязные воды и млекопитающие начинают заражаться инфекционными и паразитарными болезнями, но в этом году летальных исходов больше, чем обычно."С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия [эпидемия среди животных], возможно вирусная инфекция", - сказала собеседница агентства.Она также предположила, что росту смертности дельфинов на побережье может послужить, в том числе, некорректное обращение рыбаков, в сети которых нередко попадают водные обитатели."Также дельфины продолжают гибнуть, попадая в орудия лова. Об этом, в том числе, говорят обнаруженные в Сочи тела китообразных с отрубленными хвостами. При попадании в жаберную сеть дельфин запутывается в ней плавниками и тонет. Чтобы не портить сеть и достать тело, рыбаки посмертно отрубают запутанный плавник или хвост. Также несколько тел погибших азовок были обнаружены рядом с рыбацкими ставниками", - сказала Белей.Однако она уточнила, что сети рыбаков не являются абсолютным доказательством гибели млекопитающих, которых, возможно, иногда приносит к берегу течением. Тем не менее, по мнению эксперта, рыбаки не всегда бережно вызволяют дельфинов из сетей, приводя их к стрессу или травмам.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту очередной смерти дельфина в Туапсинском районе.Там объяснили, что тело животного направили в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию для бактериологических исследований и выяснения причины гибели.

https://ria.ru/20220428/zhivotnye-1785739870.html

сочи

черное море

краснодарский край

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происшествия, сочи, черное море, краснодарский край