https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788042666.html

Британцы набросились на Джонсона из-за соглашения о безопасности со Швецией

Британцы набросились на Джонсона из-за соглашения о безопасности со Швецией - РИА Новости, 12.05.2022

Британцы набросились на Джонсона из-за соглашения о безопасности со Швецией

Читатели британской газеты Daily Express осудили премьер-министра Бориса Джонсона после того, как он намекнул, что Великобритания может предоставить Швеции... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:56

2022-05-12T08:56

2022-05-12T10:27

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express осудили премьер-министра Бориса Джонсона после того, как он намекнул, что Великобритания может предоставить Швеции ядерную поддержку. Комментаторы считают, что такими заявлениями Джонсон ведет страну к ядерному конфликту, и призывают Стокгольм не доверять его словам. "Джонсон рассчитывает, что Великобритания с радостью пойдет на ядерный конфликт? Он не имеет права говорить за всех британцев — я лично хочу пожить", — возмутился пользователь с ником Pcammy1."Шведы же понимают, что обещания Джонсона ничего не стоят, даже если там стоит его подпись? Он только играет в эконом-версию Черчилля", — написал 7th Earl of Sidcup. "Народ Швеции должен знать, что любое соглашение с этим лживым шутом Джонсоном не стоит бумаги, на которой оно написано", — добавил Mac. "Опять спекуляции о том, чего не было и никогда не будет. А для Джонсона с его раздутым эго это всего лишь возможность попозировать перед камерами", — заключил Athanasius22. Накануне Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, которое предусматривает наращивание обмена развединформацией, проведение совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники. Джонсон пообещал, что, если на Швецию нападут, Британия окажет ей любую помощь, которую та попросит. Как пишет Daily Express, речь может идти и о ядерном оружии.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое принятие в альянс.В Кремле это назвали экзистенциальной угрозой. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220510/nato-1787806470.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швеция, финляндия, великобритания, борис джонсон