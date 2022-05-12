https://ria.ru/20220512/dollar-1788200244.html
Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля
Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля - РИА Новости, 12.05.2022
Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля
Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 63,3 рубля, к евро - до 65,26 рубля на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:15
2022-05-12T19:15
2022-05-12T19:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
московская биржа
евро
валюта
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804818_0:0:1842:1036_1920x0_80_0_0_d61f181117edce040d19860158720647.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 63,3 рубля, к евро - до 65,26 рубля на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем рынке, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,9 рубля, до 63,3 рубля, евро - на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804818_0:0:1636:1227_1920x0_80_0_0_1cf6d2059b0cedfe3b017c40c121658f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, московская биржа, евро, валюта, динамика курсов валют, рубль
Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга снизился до 63,3 рубля, евро — до 65,3 рубля