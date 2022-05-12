https://ria.ru/20220512/dollar-1788200244.html

Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля

Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля - РИА Новости, 12.05.2022

Курс доллара по итогам четверга снизился до 63,3 рубля

Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 63,3 рубля, к евро - до 65,26 рубля на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:15

2022-05-12T19:15

2022-05-12T19:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

экономика

россия

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евро

валюта

динамика курсов валют

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 63,3 рубля, к евро - до 65,26 рубля на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем рынке, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,9 рубля, до 63,3 рубля, евро - на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, экономика, россия, московская биржа, евро, валюта, динамика курсов валют, рубль