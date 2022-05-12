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В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест - РИА Новости, 12.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220512/blagoustroystvo-1788057571.html
В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест
В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест - РИА Новости, 12.05.2022
В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест
В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест отдыха, которые жители выбрали в 2021 году в рамках Всероссийского онлайн-голосования, сообщил РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:23
2022-05-12T10:23
липецкая область
усманский район
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест отдыха, которые жители выбрали в 2021 году в рамках Всероссийского онлайн-голосования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он напомнил, что по итогам прошлогоднего голосования в течение 2022 года в области благоустроят более 50 объектов. Первые четыре, где стартовали работы, расположены в Усманском районе."Общественное голосование – принципиально важный формат работы с жителями области, который не просто предоставляет им право самим решать, какие объекты они хотят видеть благоустроенными в первую очередь, а вовлекает в процесс повышения качества жизни тех мест, где они живут", - отметил Артамонов.Он также сообщил, что в голосовании 2022 года, которое стартовало в конце апреля, уже приняли участие 50 тысяч жителей Липецкой области. В списке представлены 54 объекта в восьми городах региона, но отдать свой голос можно только за один из них. Решить, какие именно территории преобразятся в 2023 году, можно до 30 мая.
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усманский район, благоустройство
10:23 12.05.2022
 

В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест отдыха, которые жители выбрали в 2021 году в рамках Всероссийского онлайн-голосования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что по итогам прошлогоднего голосования в течение 2022 года в области благоустроят более 50 объектов. Первые четыре, где стартовали работы, расположены в Усманском районе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:54Липецкая область
В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта
"Общественное голосование – принципиально важный формат работы с жителями области, который не просто предоставляет им право самим решать, какие объекты они хотят видеть благоустроенными в первую очередь, а вовлекает в процесс повышения качества жизни тех мест, где они живут", - отметил Артамонов.
Он также сообщил, что в голосовании 2022 года, которое стартовало в конце апреля, уже приняли участие 50 тысяч жителей Липецкой области. В списке представлены 54 объекта в восьми городах региона, но отдать свой голос можно только за один из них. Решить, какие именно территории преобразятся в 2023 году, можно до 30 мая.
 
Липецкая областьУсманский районБлагоустройство
 
 
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