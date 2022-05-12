https://ria.ru/20220512/blagoustroystvo-1788057571.html

В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест

В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест - РИА Новости, 12.05.2022

В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест

В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест отдыха, которые жители выбрали в 2021 году в рамках Всероссийского онлайн-голосования, сообщил РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:23

2022-05-12T10:23

2022-05-12T10:23

липецкая область

усманский район

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. В Липецкой области приступили к благоустройству общественных мест отдыха, которые жители выбрали в 2021 году в рамках Всероссийского онлайн-голосования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он напомнил, что по итогам прошлогоднего голосования в течение 2022 года в области благоустроят более 50 объектов. Первые четыре, где стартовали работы, расположены в Усманском районе."Общественное голосование – принципиально важный формат работы с жителями области, который не просто предоставляет им право самим решать, какие объекты они хотят видеть благоустроенными в первую очередь, а вовлекает в процесс повышения качества жизни тех мест, где они живут", - отметил Артамонов.Он также сообщил, что в голосовании 2022 года, которое стартовало в конце апреля, уже приняли участие 50 тысяч жителей Липецкой области. В списке представлены 54 объекта в восьми городах региона, но отдать свой голос можно только за один из них. Решить, какие именно территории преобразятся в 2023 году, можно до 30 мая.

https://ria.ru/20220506/blagoustroystvo-1787218350.html

усманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усманский район, благоустройство