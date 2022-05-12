https://ria.ru/20220512/biznes-1788165592.html
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников - РИА Новости, 12.05.2022
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников
Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:48
2022-05-12T16:48
2022-05-12T16:48
россия
экономика
бизнес
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Выступая на совещании по экономическим вопросам у президента России, он напомнил, что до конца текущего года действует мораторий на проверки бизнеса. Исключения возможны в случаях, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей."Впервые такой мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику - число таких проверок сократилось в шесть раз. Мы мониторим от недели к неделе, сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.По его словам, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней, и на нее отвлекаются минимум три человека. "Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", - добавил Решетников.Министр также рассказал, что высвободившихся контролеров переориентируют на профилактику. "Чтобы они не искали себе каких-то дополнительных лазеек и так далее. Запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. Здесь мы учли опыт 2020-го года, ковидный опыт, когда ряд контролеров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях. Также мы запустили канал обратной связи", - указал Решетников.
https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, бизнес, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников: число проверок бизнеса в России снизилось в шесть раз
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Выступая на совещании по экономическим вопросам у президента России
, он напомнил, что до конца текущего года действует мораторий на проверки бизнеса. Исключения возможны в случаях, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей.
"Впервые такой мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику - число таких проверок сократилось в шесть раз. Мы мониторим от недели к неделе, сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.
По его словам, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней, и на нее отвлекаются минимум три человека. "Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", - добавил Решетников.
Министр также рассказал, что высвободившихся контролеров переориентируют на профилактику. "Чтобы они не искали себе каких-то дополнительных лазеек и так далее. Запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. Здесь мы учли опыт 2020-го года, ковидный опыт, когда ряд контролеров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях. Также мы запустили канал обратной связи", - указал Решетников.