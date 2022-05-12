Рейтинг@Mail.ru
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/biznes-1788165592.html
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников - РИА Новости, 12.05.2022
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников
Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:48
2022-05-12T16:48
россия
экономика
бизнес
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518472_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_b5e854c0f301b2432c9010d40f77f561.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Выступая на совещании по экономическим вопросам у президента России, он напомнил, что до конца текущего года действует мораторий на проверки бизнеса. Исключения возможны в случаях, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей."Впервые такой мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику - число таких проверок сократилось в шесть раз. Мы мониторим от недели к неделе, сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.По его словам, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней, и на нее отвлекаются минимум три человека. "Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", - добавил Решетников.Министр также рассказал, что высвободившихся контролеров переориентируют на профилактику. "Чтобы они не искали себе каких-то дополнительных лазеек и так далее. Запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. Здесь мы учли опыт 2020-го года, ковидный опыт, когда ряд контролеров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях. Также мы запустили канал обратной связи", - указал Решетников.
https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html
https://ria.ru/20220511/tseny-1787811180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518472_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_fa6b500a28ef33aa54667303a2253e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, бизнес, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
16:48 12.05.2022
 
Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз, сообщил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: число проверок бизнеса в России снизилось в шесть раз

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Выступая на совещании по экономическим вопросам у президента России, он напомнил, что до конца текущего года действует мораторий на проверки бизнеса. Исключения возможны в случаях, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:47
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
"Впервые такой мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику - число таких проверок сократилось в шесть раз. Мы мониторим от недели к неделе, сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.
По его словам, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней, и на нее отвлекаются минимум три человека. "Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", - добавил Решетников.
Министр также рассказал, что высвободившихся контролеров переориентируют на профилактику. "Чтобы они не искали себе каких-то дополнительных лазеек и так далее. Запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. Здесь мы учли опыт 2020-го года, ковидный опыт, когда ряд контролеров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях. Также мы запустили канал обратной связи", - указал Решетников.
В магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 02:15
Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен
 
РоссияЭкономикаБизнесМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала