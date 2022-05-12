Эксперт: беженцы с Украины приезжают с искаженными взглядами на историю
Эксперт Микаелян: беженцы с Украины приезжают в Россию с искаженными взглядами на историю
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна автобусов с беженцами из Изюма на пункте пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области
Колонна автобусов с беженцами из Изюма на пункте пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Многие беженцы с Украины, приезжающие в Россию, имеют искаженные взгляды на историю и отношения двух стран, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Айказ Микаелян.
По его словам, большинству детей в украинских школах преподавалась переписанная программа по истории. Из-за этого у них сформировался ряд негативных стереотипов, что, в свою очередь, приводит к неверному пониманию взаимодействия России и Украины. Он добавил, что задача ФАДН России - помочь им получить ту часть информации, которая исторически недостоверно отражена в информационной повестке и образовательных программах Украины, что поможет восстановить историческую правду. Таких детей необходимо возить по музеям, выставкам, памятным местам.
"Люди, с которыми мы работаем, попадают к нам с некими стереотипами и сформированными тенденциозными взглядами даже на современные события... У детей и взрослых трактовка истории абсолютно противоречит исторической действительности: с большими фантазиями и перетасовкой фактов. Некоторые беженцы до приезда в Крым считали, что Крымский мост - это фейк. Они приезжают к нам с целым пакетом стереотипов, с которыми мы и боремся. К сожалению, 100 раз повторенная ложь во многих случаях работает лучше самой правды", - рассказал он, отвечая на вопрос о прибывающих с Украины беженцах.
Микаелян также сообщил, что у детей неверное представление о дружбе народов. Он отметил, что после того, как детям рассказывают правду, у многих из них меняется мнение и исчезает агрессивный настрой.
Он отметил, что основная причина искажения истории - ложь в информационной повестке украинских СМИ. Людям с Украины при таком изобилии информации сложно определить, что правда, а что ложь.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.