https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html

Эксперт: беженцы с Украины приезжают с искаженными взглядами на историю

Эксперт: беженцы с Украины приезжают с искаженными взглядами на историю - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт: беженцы с Украины приезжают с искаженными взглядами на историю

Многие беженцы с Украины, приезжающие в Россию, имеют искаженные взгляды на историю и отношения двух стран, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:56

2022-05-12T18:56

2022-05-12T18:56

специальная военная операция на украине

сергей кравцов

украина

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Многие беженцы с Украины, приезжающие в Россию, имеют искаженные взгляды на историю и отношения двух стран, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Айказ Микаелян.По его словам, большинству детей в украинских школах преподавалась переписанная программа по истории. Из-за этого у них сформировался ряд негативных стереотипов, что, в свою очередь, приводит к неверному пониманию взаимодействия России и Украины. Он добавил, что задача ФАДН России - помочь им получить ту часть информации, которая исторически недостоверно отражена в информационной повестке и образовательных программах Украины, что поможет восстановить историческую правду. Таких детей необходимо возить по музеям, выставкам, памятным местам.Микаелян также сообщил, что у детей неверное представление о дружбе народов. Он отметил, что после того, как детям рассказывают правду, у многих из них меняется мнение и исчезает агрессивный настрой.Он отметил, что основная причина искажения истории - ложь в информационной повестке украинских СМИ. Людям с Украины при таком изобилии информации сложно определить, что правда, а что ложь.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.

https://ria.ru/20220510/kherson-1787794365.html

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сергей кравцов, украина, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию