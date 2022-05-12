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Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон - РИА Новости, 12.05.2022
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Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон - РИА Новости, 12.05.2022
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
в мире
руанда
великобритания
мвд великобритании
борис джонсон
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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в восточноафриканскую страну отправляют нелегальных мигрантов.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции."Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - заявил Джонсон в интервью радио LBC, отвечая на вопрос, что он думает о перспективе отправки украинских беженцев в Руанду.Ранее издание Times сообщало, что директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты МВД Великобритании Дэниел Хоббс не смог исключить, что украинские беженцы без необходимых документов не будут подпадать под политику, при которой некоторых нелегальных мигрантов могут посадить в самолет в один конец в Руанду.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html
https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html
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в мире, руанда, великобритания, мвд великобритании, борис джонсон
17:12 12.05.2022
 
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Джонсон: украинских беженцев не будут высылать в Руанду

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в восточноафриканскую страну отправляют нелегальных мигрантов.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
Украинские беженцы в городе Нюнесхамн, Швеция - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 10:49
СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями
"Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - заявил Джонсон в интервью радио LBC, отвечая на вопрос, что он думает о перспективе отправки украинских беженцев в Руанду.
Ранее издание Times сообщало, что директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты МВД Великобритании Дэниел Хоббс не смог исключить, что украинские беженцы без необходимых документов не будут подпадать под политику, при которой некоторых нелегальных мигрантов могут посадить в самолет в один конец в Руанду.
Мигранты из Африки в Европе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00
Британия выселяет беженцев. В Африку
 
В миреРуандаВеликобританияМВД ВеликобританииБорис Джонсон
 
 
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