https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон - РИА Новости, 12.05.2022
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в восточноафриканскую страну отправляют нелегальных мигрантов.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции."Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - заявил Джонсон в интервью радио LBC, отвечая на вопрос, что он думает о перспективе отправки украинских беженцев в Руанду.Ранее издание Times сообщало, что директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты МВД Великобритании Дэниел Хоббс не смог исключить, что украинские беженцы без необходимых документов не будут подпадать под политику, при которой некоторых нелегальных мигрантов могут посадить в самолет в один конец в Руанду.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html
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в мире, руанда, великобритания, мвд великобритании, борис джонсон
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Джонсон: украинских беженцев не будут высылать в Руанду