https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html

Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон

Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон - РИА Новости, 12.05.2022

Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:12

2022-05-12T17:12

2022-05-12T17:12

в мире

руанда

великобритания

мвд великобритании

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в восточноафриканскую страну отправляют нелегальных мигрантов.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции."Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - заявил Джонсон в интервью радио LBC, отвечая на вопрос, что он думает о перспективе отправки украинских беженцев в Руанду.Ранее издание Times сообщало, что директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты МВД Великобритании Дэниел Хоббс не смог исключить, что украинские беженцы без необходимых документов не будут подпадать под политику, при которой некоторых нелегальных мигрантов могут посадить в самолет в один конец в Руанду.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html

https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

руанда

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руанда, великобритания, мвд великобритании, борис джонсон