https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788171119.html

Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов

Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов - РИА Новости, 12.05.2022

Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов

Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:07

2022-05-12T17:07

2022-05-12T17:07

россия

общество

владимирская область

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Это очень положительный опыт Владимирской области. Его, конечно, хорошо бы взять на вооружение всем субъектам Российской Федерации, когда плата за оформление документов осуществляется за счёт и при поддержке субъекта РФ. Я поставила этот вопрос на федеральном уровне, надеюсь получить поддержку", - сказала Москалькова журналистам.Кроме того, Москалькова отметила, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые не только консультируют их, но и помогают при оформлении документов.

https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787948467.html

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимирская область, татьяна москалькова