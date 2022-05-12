https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788171119.html
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов - РИА Новости, 12.05.2022
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:07
2022-05-12T17:07
2022-05-12T17:07
россия
общество
владимирская область
татьяна москалькова
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ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Это очень положительный опыт Владимирской области. Его, конечно, хорошо бы взять на вооружение всем субъектам Российской Федерации, когда плата за оформление документов осуществляется за счёт и при поддержке субъекта РФ. Я поставила этот вопрос на федеральном уровне, надеюсь получить поддержку", - сказала Москалькова журналистам.Кроме того, Москалькова отметила, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые не только консультируют их, но и помогают при оформлении документов.
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787948467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимирская область, татьяна москалькова
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
Москалькова предложила оформлять документы беженцам из Донбасса за счет субъектов