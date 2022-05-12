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Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов - РИА Новости, 12.05.2022
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Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов - РИА Новости, 12.05.2022
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:07
2022-05-12T17:07
россия
общество
владимирская область
татьяна москалькова
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ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Это очень положительный опыт Владимирской области. Его, конечно, хорошо бы взять на вооружение всем субъектам Российской Федерации, когда плата за оформление документов осуществляется за счёт и при поддержке субъекта РФ. Я поставила этот вопрос на федеральном уровне, надеюсь получить поддержку", - сказала Москалькова журналистам.Кроме того, Москалькова отметила, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые не только консультируют их, но и помогают при оформлении документов.
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россия, общество, владимирская область, татьяна москалькова
17:07 12.05.2022
 
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов

Москалькова предложила оформлять документы беженцам из Донбасса за счет субъектов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из Донбасса за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Это очень положительный опыт Владимирской области. Его, конечно, хорошо бы взять на вооружение всем субъектам Российской Федерации, когда плата за оформление документов осуществляется за счёт и при поддержке субъекта РФ. Я поставила этот вопрос на федеральном уровне, надеюсь получить поддержку", - сказала Москалькова журналистам.
Кроме того, Москалькова отметила, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые не только консультируют их, но и помогают при оформлении документов.
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РоссияОбществоВладимирская областьТатьяна Москалькова
 
 
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