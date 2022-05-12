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Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 12.05.2022
Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 15,5 тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:03
2022-05-12T10:03
2022-05-12T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 15,5 тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Накануне общее число беженцев приблизилось к 1,22 миллиона человек.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, украина
Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 15,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки