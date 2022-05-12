Рейтинг@Mail.ru
Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/asean-1788154152.html
Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины
Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины
Министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:17
2022-05-12T16:17
цены на нефть
украина
таиланд
малайзия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44af4fb9b5a57e3489fd319c29a6a361.jpg
БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.Встреча министров финансов и управляющих центробанков АСЕАН+3 состоялась в четверг в формате видеоконференции.Отметив тенденцию к успешному постковидному экономическому восстановлению в регионе в 2022 году в связи с высоким уровнем вакцинации населения стран региона от COVID-19, участники встречи также приняли во внимание новые риски для экономики региона, возникающие в результате более быстрой, чем ожидалось, нормализации денежно-кредитной политики ряда развитых стран и ситуации на Украине."Продолжающиеся сбои в цепочках поставок и рост цен на продукты питания и энергоносители, усугубляемые нынешним российско-украинским конфликтом, могут создать негативные риски для перспектив торговли и инвестиций, экономического роста и инфляции в регионе", - говорится в итоговом заявлении встречи.В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Первый саммит лидеров стран АСЕАН+3 был созван в 1997 году в целях углубления сотрудничества между региональным блоком и тремя его главными партнерами в Восточной Азии. В 1999 году диалоговый формат АСЕАН+3 был официально институционализирован, были созданы рабочие группы по направлениям сотрудничества, после чего начались регулярные встречи как на уровне лидеров стран, так и на уровне министров иностранных дел, а затем и глав министерств и ведомств других направлений, в том числе минфинов и центробанков стран-участниц.
https://ria.ru/20220510/finansy-1787724909.html
https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html
украина
таиланд
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3e0f66f30375087912981d64afddf2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, таиланд, малайзия
16:17 12.05.2022
 
Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины

Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение на улице в Бангкоке
Дорожное движение на улице в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Дорожное движение на улице в Бангкоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.
Встреча министров финансов и управляющих центробанков АСЕАН+3 состоялась в четверг в формате видеоконференции.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 09:26
ABC News: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе
Отметив тенденцию к успешному постковидному экономическому восстановлению в регионе в 2022 году в связи с высоким уровнем вакцинации населения стран региона от COVID-19, участники встречи также приняли во внимание новые риски для экономики региона, возникающие в результате более быстрой, чем ожидалось, нормализации денежно-кредитной политики ряда развитых стран и ситуации на Украине.
"Продолжающиеся сбои в цепочках поставок и рост цен на продукты питания и энергоносители, усугубляемые нынешним российско-украинским конфликтом, могут создать негативные риски для перспектив торговли и инвестиций, экономического роста и инфляции в регионе", - говорится в итоговом заявлении встречи.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Первый саммит лидеров стран АСЕАН+3 был созван в 1997 году в целях углубления сотрудничества между региональным блоком и тремя его главными партнерами в Восточной Азии. В 1999 году диалоговый формат АСЕАН+3 был официально институционализирован, были созданы рабочие группы по направлениям сотрудничества, после чего начались регулярные встречи как на уровне лидеров стран, так и на уровне министров иностранных дел, а затем и глав министерств и ведомств других направлений, в том числе минфинов и центробанков стран-участниц.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:50
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
 
Цены на нефтьУкраинаТаиландМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала