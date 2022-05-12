https://ria.ru/20220512/asean-1788154152.html

Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины

Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины - РИА Новости, 12.05.2022

Министры финансов АСЕАН+3 озабочены экономическими рисками из-за Украины

Министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:17

2022-05-12T16:17

2022-05-12T16:17

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украина

таиланд

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БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.Встреча министров финансов и управляющих центробанков АСЕАН+3 состоялась в четверг в формате видеоконференции.Отметив тенденцию к успешному постковидному экономическому восстановлению в регионе в 2022 году в связи с высоким уровнем вакцинации населения стран региона от COVID-19, участники встречи также приняли во внимание новые риски для экономики региона, возникающие в результате более быстрой, чем ожидалось, нормализации денежно-кредитной политики ряда развитых стран и ситуации на Украине."Продолжающиеся сбои в цепочках поставок и рост цен на продукты питания и энергоносители, усугубляемые нынешним российско-украинским конфликтом, могут создать негативные риски для перспектив торговли и инвестиций, экономического роста и инфляции в регионе", - говорится в итоговом заявлении встречи.В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Первый саммит лидеров стран АСЕАН+3 был созван в 1997 году в целях углубления сотрудничества между региональным блоком и тремя его главными партнерами в Восточной Азии. В 1999 году диалоговый формат АСЕАН+3 был официально институционализирован, были созданы рабочие группы по направлениям сотрудничества, после чего начались регулярные встречи как на уровне лидеров стран, так и на уровне министров иностранных дел, а затем и глав министерств и ведомств других направлений, в том числе минфинов и центробанков стран-участниц.

https://ria.ru/20220510/finansy-1787724909.html

https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html

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цены на нефть, украина, таиланд, малайзия