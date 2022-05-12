https://ria.ru/20220512/aktsiya-1788085080.html

Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции "Доброе дело"

Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.05.2022

Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции "Доброе дело"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщат... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:19

2022-05-12T12:19

2022-05-12T13:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщат пресс-служба губернатора Московской области.Ранее губернатор Московской области посетил распорядительный центр в городском округе Домодедово, куда направляется направляются продукты и предметы первой необходимости, собранные во всех 130 волонтерских пунктах и 1200 школах Подмосковья."Спасибо большое всем за эту помощь. Нам помогли неравнодушные люди и компании, которые работают в Подмосковье. Большой запрос был на медикаменты, в госпиталях не хватало детских препаратов. А сейчас поступает много гуманитарной помощи из школ", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787939738.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев