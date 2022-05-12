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"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо

"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо - РИА Новости, 12.05.2022

"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо

Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей.

2022-05-12T18:13

2022-05-12T18:13

2022-05-12T18:13

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афины

греция

бензин

топливо

цены

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Жители Афин с юмором выражают свое недовольство: "Полный бардак, у нас, возможно, самый дорогой бензин в Европе. В нем должны быть алмазы или золото".

афины

греция

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"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей. Жители Афин с юмором выражают свое недовольство: "Полный бардак, у нас, возможно, самый дорогой бензин в Европе. В нем должны быть алмазы или золото". 2022-05-12T18:13 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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