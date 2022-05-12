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"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо
"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо - РИА Новости, 12.05.2022
"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо
Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей.
2022-05-12T18:13
2022-05-12T18:13
2022-05-12T18:13
видео
афины
греция
бензин
топливо
цены
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Жители Афин с юмором выражают свое недовольство: "Полный бардак, у нас, возможно, самый дорогой бензин в Европе. В нем должны быть алмазы или золото".
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РИА Новости
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"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо
Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей. Жители Афин с юмором выражают свое недовольство: "Полный бардак, у нас, возможно, самый дорогой бензин в Европе. В нем должны быть алмазы или золото".
2022-05-12T18:13
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, афины, греция, бензин, топливо, цены, видео
"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо
Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей.
2022-05-12T18:13
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PT0M56S
"В нем должны быть алмазы": жители Афин не довольны ростом цен на топливо
Статистическая служба Elstat зафиксировала в Греции рекордную за 28 лет инфляцию в 10,2%. Цены на топливо достигли исторического максимума. Литр бензина теперь стоит больше двух евро. Такой рост провоцируется в том числе и отказом от российских энергоносителей.