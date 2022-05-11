https://ria.ru/20220511/zemletryasenie-1787815448.html
На границе Аргентины и Чили произошло сильное землетрясение
На границе Аргентины и Чили произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 11.05.2022
На границе Аргентины и Чили произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на севере Аргентины и Чили, сообщают национальные сейсмологические центры обеих стран. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T02:41
2022-05-11T02:41
2022-05-11T02:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на севере Аргентины и Чили, сообщают национальные сейсмологические центры обеих стран.Согласно данным аргентинской стороны, толчки были зафиксированы в 20.06 (2.06 мск) на глубине 220 километров в провинции Жужуй.Чили зафиксировала землетрясение на глубине 248 километров.Данных о разрушениях нет.Землетрясения не редкость для этого региона Южной Америки.
https://ria.ru/20220505/zemletryasenie-1786900501.html
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в мире, чили, южная америка, землетрясение, аргентина
На границе Аргентины и Чили произошло сильное землетрясение
На границе Аргентины и Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла