https://ria.ru/20220511/zelenskiy-1787935315.html

Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав двух областей

Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав двух областей - РИА Новости, 11.05.2022

Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав двух областей

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по данным из его источников, Владимир Зеленский приказал ликвидировать глав администраций... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:53

2022-05-11T15:53

2022-05-11T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

херсонская область

россия

илья кива

запорожская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по данным из его источников, Владимир Зеленский приказал ликвидировать глав администраций подконтрольных российским военным Запорожской и Херсонской областей."Как мне сообщил источник из ОП, неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки Александру Покладу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобождённых территориях Запорожской и Херсонских областях", - написал Кива в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787096318.html

https://ria.ru/20220509/zelenskiy-1787669037.html

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херсонская область

россия

запорожская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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