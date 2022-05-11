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Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая - РИА Новости, 11.05.2022
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https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787983336.html
Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая
Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая
Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:00
2022-05-11T19:00
республика татарстан
россия
казань
организация исламского сотрудничества
религия
общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и соберет около 100 делегатов со всего мира, сообщил помощник главы Татарстана Газинур Бакиров."Определена основная тематика заседания: российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности. Выбор тематики заседания группы определен, главным образом, задачами группы, ее миссией, а также актуальными проблемами, стоящими перед Россией в контексте налаживаниям сотрудничества со странами исламского мира", - сказал Бакиров на брифинге в правительстве республики.Целью заседания группы, по его словам, является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия, силы и глубины российской общегражданской идентичности. Заседание будет проходить совместно с федеральными органами власти, при поддержке министра иностранных дел РФ.Бакиров отметил, что заседание в Казани вызывает большой интерес как у российских, так и у иностранных гостей, однако сложная логистическая обстановка не позволяет некоторым иностранным делегациям посетить Татарстан, они смогут принять участие в мероприятии онлайн.В целом, по данным Бакирова, организаторы ожидают порядка 100 человек в качестве официальных гостей, в том числе из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Также среди почетных гостей – представители руководства Организации исламского сотрудничества, МИД РФ, руководители российских регионов, ученые, иностранные дипломаты.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
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россия, казань, организация исламского сотрудничества, религия, общество, республика татарстан (татарстан)
19:00 11.05.2022
 
Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая

Около ста человек примут участие в заседании группы "Россия–исламский мир" в Казани 20 мая

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и соберет около 100 делегатов со всего мира, сообщил помощник главы Татарстана Газинур Бакиров.
"Определена основная тематика заседания: российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности. Выбор тематики заседания группы определен, главным образом, задачами группы, ее миссией, а также актуальными проблемами, стоящими перед Россией в контексте налаживаниям сотрудничества со странами исламского мира", - сказал Бакиров на брифинге в правительстве республики.
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Целью заседания группы, по его словам, является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия, силы и глубины российской общегражданской идентичности. Заседание будет проходить совместно с федеральными органами власти, при поддержке министра иностранных дел РФ.
Бакиров отметил, что заседание в Казани вызывает большой интерес как у российских, так и у иностранных гостей, однако сложная логистическая обстановка не позволяет некоторым иностранным делегациям посетить Татарстан, они смогут принять участие в мероприятии онлайн.
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В целом, по данным Бакирова, организаторы ожидают порядка 100 человек в качестве официальных гостей, в том числе из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Также среди почетных гостей – представители руководства Организации исламского сотрудничества, МИД РФ, руководители российских регионов, ученые, иностранные дипломаты.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
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