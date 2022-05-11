https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787983336.html

Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая

Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая - РИА Новости, 11.05.2022

Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая

Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:00

2022-05-11T19:00

2022-05-11T19:00

республика татарстан

россия

казань

организация исламского сотрудничества

религия

общество

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg

КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и соберет около 100 делегатов со всего мира, сообщил помощник главы Татарстана Газинур Бакиров."Определена основная тематика заседания: российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности. Выбор тематики заседания группы определен, главным образом, задачами группы, ее миссией, а также актуальными проблемами, стоящими перед Россией в контексте налаживаниям сотрудничества со странами исламского мира", - сказал Бакиров на брифинге в правительстве республики.Целью заседания группы, по его словам, является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия, силы и глубины российской общегражданской идентичности. Заседание будет проходить совместно с федеральными органами власти, при поддержке министра иностранных дел РФ.Бакиров отметил, что заседание в Казани вызывает большой интерес как у российских, так и у иностранных гостей, однако сложная логистическая обстановка не позволяет некоторым иностранным делегациям посетить Татарстан, они смогут принять участие в мероприятии онлайн.В целом, по данным Бакирова, организаторы ожидают порядка 100 человек в качестве официальных гостей, в том числе из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Также среди почетных гостей – представители руководства Организации исламского сотрудничества, МИД РФ, руководители российских регионов, ученые, иностранные дипломаты.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20220401/mechet-1781290798.html

https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html

https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, казань, организация исламского сотрудничества, религия, общество, республика татарстан (татарстан)