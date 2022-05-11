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Парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
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Парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности
Парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
Парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности
Верхняя палата парламента Японии большинством голосов приняла закон об обеспечении экономической безопасности, что означает его принятие парламентом страны... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:56
2022-05-11T12:12
в мире
экономика
япония
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ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии большинством голосов приняла закон об обеспечении экономической безопасности, что означает его принятие парламентом страны. Голосование транслировалось в прямом эфире.Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен на обеспечение населения и экономики стабильным предоставлением доступа к ним и инфраструктуре, укрепление цепочек поставок особо важных товаров. Также он предусматривает неразглашение информации о патентах, которые могут быть использованы в военных целях. За разглашение этой информации предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа в 1 миллион иен (7,7 тысячи долларов).Закон, который вступит в силу поэтапно, начиная с будущей весны, уделяет особое внимание сферам высоких технологий, развитию технологий искусственного интеллекта, обеспечению информационной безопасности и предупреждению киберпреступлений.
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в мире, экономика, япония
11:56 11.05.2022 (обновлено: 12:12 11.05.2022)
 
Парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности

Закон об обеспечении экономической безопасности вступит в силу в Японии весной 2023 года

© Фото : chaojikazuПарламент Японии
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : chaojikazu
Парламент Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии большинством голосов приняла закон об обеспечении экономической безопасности, что означает его принятие парламентом страны. Голосование транслировалось в прямом эфире.
Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен на обеспечение населения и экономики стабильным предоставлением доступа к ним и инфраструктуре, укрепление цепочек поставок особо важных товаров. Также он предусматривает неразглашение информации о патентах, которые могут быть использованы в военных целях. За разглашение этой информации предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа в 1 миллион иен (7,7 тысячи долларов).
Закон, который вступит в силу поэтапно, начиная с будущей весны, уделяет особое внимание сферам высоких технологий, развитию технологий искусственного интеллекта, обеспечению информационной безопасности и предупреждению киберпреступлений.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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