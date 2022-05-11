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Более пяти тысяч специалистов посетили международную выставку "ЖКХ России"

Более пяти тысяч специалистов посетили международную выставку "ЖКХ России" - РИА Новости, 11.05.2022

Более пяти тысяч специалистов посетили международную выставку "ЖКХ России"

С 26 по 28 апреля в Экспофоруме прошла XVIII Международная выставка "ЖКХ России". Мероприятие посетили более 5000 человек из 10 регионов страны. В деловой... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:27

2022-05-11T16:27

2022-05-11T16:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 мая – Пресс-центр выставки "ЖКХ России". С 26 по 28 апреля в Экспофоруме прошла XVIII Международная выставка "ЖКХ России". Мероприятие посетили более 5000 человек из 10 регионов страны. В деловой программе приняли участие 900 экспертов. С докладами выступили 30 спикеров. На экспозиции площадью 1100 квадратных метров 30 компаний презентовали новейшие разработки и услуги.Лидеры производства оборудования и спецтехники для сферы ЖКХ представили технологии в области эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения, приборов учета и контроля и других.Компания "Митракс" презентовала новый погрузчик МП-635, который имеет возможность выполнять более 100 видов работ с помощью сменного навесного оборудования. Машина оснащена шарнирно-сочлененной рамой, гидростатическим приводом, имеет коробку-автомат, телескопическую стрелу, полный привод с отдельным мотором в каждом колесе. Безусловным преимуществом МП-635 является наличие мощных гидравлических приводов. Они практически не имеют ограничений в использовании и для оригинального оборудования "Митракс", и для орудий других производителей – экскаваторов, гидробуров, гидромолотов, дорожных моек высокого давления.Компания D-ICE представила машину FAUN TERRAJET 9 на шасси КАМАЗ с тарельчатыми щетками, которая предназначена для сбора отходов противообледенительных жидкостей с твердых поверхностей аэродромных покрытий в зимний период. В летний период TERRAJET имеет возможность выполнять функции подметально-уборочной машины для уборки дорог с асфальтовым покрытием.Компания "ПК Бродвей" впервые продемонстрировала две модели из линейки дизельных двигателей Raywin: 3C11G предназначена для генераторных установок, 4D24 – для использования в специальной технике. Двигатели отличаются малой мощностью (от 18 до 48 кВт) и широким спектром применения. На стенде компании был также представлен прицеп подметально-уборочный элеваторного типа "Бродвей", ставший визитной карточкой предприятия.Газораспределительная компания "ПетербургГаз" представила мобильные лаборатории для поиска утечек газа, представители компании рассказали о применении новых конструктивных и технических решений для повышения производительности и снижения трудозатрат, о программном обеспечении, которое позволяет отправлять данные об обнаруженных утечках на пульт аварийно-диспетчерской службы в реальном времени. Кстати, легковые автомобили компании работают на сжиженном природном газе.Деловая программа выставки была посвящена эксплуатации и капитальному ремонту жилищного фонда, модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, изменениям в законодательстве и вопросам тарифного регулирования, цифровизации, комфортной городской среде, энерго- и ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов, кадровой подготовке в сфере ЖКХ.Центральным мероприятием стало пленарное заседание "Актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства России сегодня: проблемы и перспективы". "Растет город, растет и интерес жителей к этой сфере, причем уровень диалога значительно возрос", – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий в ходе заседания. Участники обсудили множество вопросов, среди которых импортозамещение, нехватка специалистов, коммунальные долги.Жаркая дискуссия состоялась во время проведения круглого стола "Мусорная реформа: связь технологических решений и тарифов". Эксперты обсудили государственную политику в области обращения с отходами, риски инвестирования в данную отрасль, меры поддержки предпринимателей, раздельный сбор, участие городского правительства в создании устойчивой системы обращения с отходами.Ярким событием "ЖКХ России – 2022" стала российская премьера анимационного фильма "Бо и монстр Трэш", посвященного проблеме обращения с отходами. Татьяна Скорлупкина, автор фильма, петербургский режиссер, аниматор, сценарист, композитор, художник, автор новой экранной живописи, открыла эксклюзивный показ и рассказала об основной идее анимационного фильма. "Задача фильма – тронуть сердце и остаться в памяти, чтобы сделать вашу следующую прогулку в лесу более осознанной и экологичной", – отметила режиссер. В фильме использованы музыка и работы автора (марионетки, масляные и акварельные картины). Анимационный фильм "Бо и монстр Трэш" подготовлен к мировому показу – он был выбран в программу кинофестиваля в Братиславе 47th IFF Ekotopfilm – Envirofilm.Партнер Форума – "Газпромбанк" (Акционерное общество) – провел на площадке два круглых стола, посвященных проблемам функционирования ЖКХ в современных условиях и практике внедрения и применения механизма банковского сопровождения контрактов.Особое внимание посетителей привлек мастер-класс по управлению отходами, организованный Ассоциацией "РазДельный Сбор". Представители Ассоциации рассказали о реализуемых проектах и поделились информацией о карте Recyclemap – уже более пяти лет карта пунктов сбора вторсырья дает людям возможность быстро и удобно найти ближайшее место приема отходов.Ключевыми участниками "ЖКХ России" выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству и ЖКХ, Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и другие.В рамках Центра деловых контактов крупные управляющие, строительные, проектные, жилищно-коммунальные компании из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Ярославля, Казани и других городов России провели более 650 встреч.Одновременно с "ЖКХ России" на площадке Экспофорума прошли X юбилейный Российский международный энергетический форум и Петербургская техническая ярмарка.В 2023 году XIX Международная выставка "ЖКХ России" запланирована к проведению в Экспофоруме с 26 по 28 апреля.Официальный сайт "ЖКХ России".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы