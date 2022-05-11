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Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая

Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая - РИА Новости, 11.05.2022

Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая

Последние звонки у выпускников школ Московской области пройдут 23 мая, сообщается в Telegram-канале регионального минобразования. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:57

2022-05-11T20:57

2022-05-11T21:00

общество

регионы

московская область (подмосковье)

министерство образования московской области

последний звонок

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Последние звонки у выпускников школ Московской области пройдут 23 мая, сообщается в Telegram-канале регионального минобразования.Отмечается, что формат обучения в последнюю неделю учебного года школы устанавливают сами, а информацию можно уточнить у классных руководителей.

московская область (подмосковье)

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общество, регионы, московская область (подмосковье), министерство образования московской области, последний звонок