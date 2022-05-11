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Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая
Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая
Последние звонки у выпускников школ Московской области пройдут 23 мая, сообщается в Telegram-канале регионального минобразования. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:57
2022-05-11T20:57
2022-05-11T21:00
общество
регионы
московская область (подмосковье)
министерство образования московской области
последний звонок
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Последние звонки у выпускников школ Московской области пройдут 23 мая, сообщается в Telegram-канале регионального минобразования.Отмечается, что формат обучения в последнюю неделю учебного года школы устанавливают сами, а информацию можно уточнить у классных руководителей.
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общество, регионы, московская область (подмосковье), министерство образования московской области, последний звонок
20:57 11.05.2022 (обновлено: 21:00 11.05.2022)
Последние звонки в Подмосковье пройдут 23 мая
Министерство образования Московской области: последние звонки пройдут 23 мая