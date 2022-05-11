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Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих

Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих

Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:14

2022-05-11T18:14

2022-05-11T18:18

антон алиханов

владимир путин

россия

калининградская область

общество

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону рублей, получивших ранения в ходе спецоперации по 500 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона."Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении единовременной выплаты семьям участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины. Родственники погибших имеют право на выплату в размере одного миллиона рублей, получивших ранения в ходе спецоперации, – 500 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.Постановление опубликовано на портале правовой информации.По информации пресс-службы правительства, эти выплаты носят единоразовый характер и призваны поддержать военнослужащих и их семьи. При этом меры со стороны регионального правительства не заменяют, а дополняют меры федерального характера.Президент России Владимир Путин 9 мая подписал​ Указ "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", в конце апреля – Указ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей", в начале марта – Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".

https://ria.ru/20220430/putin-1786350624.html

https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html

россия

калининградская область

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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