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Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.05.2022
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Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих
Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих
Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:14
2022-05-11T18:18
антон алиханов
владимир путин
россия
калининградская область
общество
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону рублей, получивших ранения в ходе спецоперации по 500 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона."Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении единовременной выплаты семьям участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины. Родственники погибших имеют право на выплату в размере одного миллиона рублей, получивших ранения в ходе спецоперации, – 500 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.Постановление опубликовано на портале правовой информации.По информации пресс-службы правительства, эти выплаты носят единоразовый характер и призваны поддержать военнослужащих и их семьи. При этом меры со стороны регионального правительства не заменяют, а дополняют меры федерального характера.Президент России Владимир Путин 9 мая подписал​ Указ "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", в конце апреля – Указ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей", в начале марта – Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".
https://ria.ru/20220430/putin-1786350624.html
https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html
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антон алиханов, владимир путин, россия, калининградская область, общество, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, беженцы, ситуация в днр и лнр
18:14 11.05.2022 (обновлено: 18:18 11.05.2022)
 
Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих

Власти Калининграда выплатят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону рублей, получивших ранения в ходе спецоперации по 500 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
"Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении единовременной выплаты семьям участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины. Родственники погибших имеют право на выплату в размере одного миллиона рублей, получивших ранения в ходе спецоперации, – 500 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 16:42
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР
Постановление опубликовано на портале правовой информации.
По информации пресс-службы правительства, эти выплаты носят единоразовый характер и призваны поддержать военнослужащих и их семьи. При этом меры со стороны регионального правительства не заменяют, а дополняют меры федерального характера.
Президент России Владимир Путин 9 мая подписал​ Указ "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", в конце апреля – Указ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей", в начале марта – Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 10:44
Путин подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих
 
Антон АлихановВладимир ПутинРоссияКалининградская областьОбществоУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассБеженцыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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