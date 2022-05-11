18:14 11.05.2022 (обновлено: 18:18 11.05.2022)
Власти Калининграда окажут поддержку семьям погибших военнослужащих
Власти Калининграда выплатят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военнослужащих
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Калининградские власти окажут поддержку семьям участников спецоперации, родственникам погибших на Украине калининградских военнослужащих выплатят по миллиону рублей, получивших ранения в ходе спецоперации по 500 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
"Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении единовременной выплаты семьям участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины. Родственники погибших имеют право на выплату в размере одного миллиона рублей, получивших ранения в ходе спецоперации, – 500 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.
Постановление опубликовано на портале правовой информации.
По информации пресс-службы правительства, эти выплаты носят единоразовый характер и призваны поддержать военнослужащих и их семьи. При этом меры со стороны регионального правительства не заменяют, а дополняют меры федерального характера.
Президент России Владимир Путин 9 мая подписал Указ "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", в конце апреля – Указ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей", в начале марта – Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".