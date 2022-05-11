https://ria.ru/20220511/ukraina-1788008617.html

Более 9,4 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

Более 9,4 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины - РИА Новости, 11.05.2022

Более 9,4 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

Из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за сутки эвакуировались в Россию более 9,4 тысяч человек, среди которых более 1,3 тысячи детей, с начала специальной... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:54

2022-05-11T21:54

2022-05-11T22:04

владимир путин

россия

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за сутки эвакуировались в Россию более 9,4 тысяч человек, среди которых более 1,3 тысячи детей, с начала специальной военной операции на территорию Россию прибыли уже более 1,2 миллиона человек, среди которых более 211 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 9456 человек, в том числе 1353 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 217 681 человек, из которых 211 577 детей", - сказал он.Мизинцев напомнил, что в субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, в них прибывающим беженцам оказывается вся необходимая помощь.Генерал утверждает, что за прошедшие сутки еще 129 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего же таких заявлений гумштабом зарегистрировано уже 2 755 353 из 2135 населенных пунктов Украины. По словам Мизинцева, это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения продолжает искать любые возможности для эвакуации в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://rsport.ria.ru/20220511/evakuatsiya-1788006229.html

https://ria.ru/20220511/evakuatsiya-1787898135.html

россия

украина

луганская народная республика

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владимир путин, россия, украина, луганская народная республика