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Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен - РИА Новости, 11.05.2022
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Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен
Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен - РИА Новости, 11.05.2022
Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен
Есть три более или менее веских основания, которые дают надежду на снижение цен. Это уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T02:15
2022-05-11T02:15
общество
россия
николай вавилов
total research
цены
китай
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Есть три более или менее веских основания, которые дают надежду на снижение цен. Это уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении логистических цепочек и льготы, и любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он напомнил, что замедление инфляции свидетельствует о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются.Восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса, что также позитивно с точки зрения ценообразования, пояснил Вавилов. Тем не менее он указал и на некоторые сложности, которые, наоборот, ведут к росту цен.По его мнению, снятие санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Поставщикам придется переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности, заключил специалист.
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общество, россия, николай вавилов, total research, цены, китай
02:15 11.05.2022
 
Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен

Эксперт Total Research Вавилов: замедление инфляции остановило рост цен на товары и услуги

© Depositphotos / olenka-2008В магазине бытовой техники
В магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / olenka-2008
В магазине бытовой техники. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Есть три более или менее веских основания, которые дают надежду на снижение цен. Это уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении логистических цепочек и льготы, и любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Он напомнил, что замедление инфляции свидетельствует о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются.
Восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса, что также позитивно с точки зрения ценообразования, пояснил Вавилов. Тем не менее он указал и на некоторые сложности, которые, наоборот, ведут к росту цен.
"Учитывая, что в Китае началась новая волна заражений, этот фактор сейчас достаточно сильно бьет по ценам на доставку и ожиданию груза, тем самым поднимая стоимость товаров", — отметил собеседник агентства.
По его мнению, снятие санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Поставщикам придется переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности, заключил специалист.
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ОбществоРоссияНиколай ВавиловTotal ResearchЦеныКитай
 
 
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