https://ria.ru/20220511/tseny-1787811180.html

Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен

Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен - РИА Новости, 11.05.2022

Экономист назвал три причины, чтобы ждать снижения цен

Есть три более или менее веских основания, которые дают надежду на снижение цен. Это уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T02:15

2022-05-11T02:15

2022-05-11T02:15

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россия

николай вавилов

total research

цены

китай

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Есть три более или менее веских основания, которые дают надежду на снижение цен. Это уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении логистических цепочек и льготы, и любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он напомнил, что замедление инфляции свидетельствует о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются.Восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса, что также позитивно с точки зрения ценообразования, пояснил Вавилов. Тем не менее он указал и на некоторые сложности, которые, наоборот, ведут к росту цен.По его мнению, снятие санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Поставщикам придется переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности, заключил специалист.

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общество, россия, николай вавилов, total research, цены, китай