https://ria.ru/20220511/toplivo-1787884136.html

ЕС хочет повысить цели в сфере возобновляемой энергии, сообщили СМИ

ЕС хочет повысить цели в сфере возобновляемой энергии, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2022

ЕС хочет повысить цели в сфере возобновляемой энергии, сообщили СМИ

Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы положить конец РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:54

2022-05-11T12:54

2022-05-11T12:54

владимир путин

россия

венгрия

украина

евросоюз

в мире

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы положить конец зависимости от российского топлива, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Исполнительный орган Евросоюза намерен укрепить цели в области возобновляемых источников энергии и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро для того, чтобы покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива к 2027 году. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия предложит повысить свою цель по чистой энергии на 2030 год до 45% с нынешних 40%, когда она выдвинет пакет для реализации своей стратегии RePowerEU 18 мая", - говорится в сообщении агентства.Источники отметили, что предложения также будут включать ограниченные инвестиции, которые потребуются в краткосрочной перспективе в нефтяную инфраструктуру, чтобы гарантировать безопасность поставок в страны, которые полностью зависят от трубопроводной нефти из России. Размер этого пакета пока не определен. Кроме того, предложения также наметят работу над планами на случай непредвиденных обстоятельств в масштабах ЕС на случай, если Россия прекратит подачу газа.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220511/neft-1787882338.html

https://ria.ru/20220511/neft-1787869480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, венгрия, украина, евросоюз, в мире, еврокомиссия