ЕС хочет повысить цели в сфере возобновляемой энергии, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС хочет повысить цели по возобновляемой энергии для отказа от российской нефти
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы положить конец зависимости от российского топлива, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Исполнительный орган Евросоюза намерен укрепить цели в области возобновляемых источников энергии и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро для того, чтобы покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива к 2027 году. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия предложит повысить свою цель по чистой энергии на 2030 год до 45% с нынешних 40%, когда она выдвинет пакет для реализации своей стратегии RePowerEU 18 мая", - говорится в сообщении агентства.
Источники отметили, что предложения также будут включать ограниченные инвестиции, которые потребуются в краткосрочной перспективе в нефтяную инфраструктуру, чтобы гарантировать безопасность поставок в страны, которые полностью зависят от трубопроводной нефти из России. Размер этого пакета пока не определен. Кроме того, предложения также наметят работу над планами на случай непредвиденных обстоятельств в масштабах ЕС на случай, если Россия прекратит подачу газа.
Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.