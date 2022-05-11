20:02 11.05.2022 (обновлено: 23:19 11.05.2022)
Финляндия и Британия подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности
Хельсинки и Лондон подписали декларацию о взаимных гарантиях безопасности
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Финляндия и Великобритания в лице президента Саули Ниинисте и премьер-министра Бориса Джонсона подписали в среду в Хельсинки декларацию на случай нападения, следует из текста документа.
Аналогичное соглашение о взаимных гарантиях безопасности ранее подписали Великобритания и Швеция.
"Мы подтвердили, что если одна из стран пострадает от стихийного бедствия или нападения, Соединенное Королевство и Финляндия по просьбе пострадавшей страны окажут друг другу помощь различными способами, которые могут включать военные средства. Это сотрудничество будет оставаться в полном соответствии с политикой безопасности и обороны каждой страны и призвано дополнить, а не заменить существующее европейское и евроатлантическое сотрудничество", - говорится в документе.
"Великобритания непоколебима в своей приверженности политике "открытых дверей" НАТО. Соединенное Королевство приветствует роль Финляндии в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря, в Северной Европе и за ее пределами. Соединенное Королевство твердо убеждено, что если Финляндия решит подать заявление о вступлении в НАТО, она внесет свой вклад в обеспечение безопасности всего Североатлантического региона", — уточняется в сообщении.
При этом соглашение является политической декларацией, а не юридически обязывающим документом в соответствии с международным правом, уточняет канцелярия финского президента.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.