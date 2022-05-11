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Словакия хочет скорее отказаться от газа и нефти из России, заявил премьер - РИА Новости, 11.05.2022
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Словакия хочет скорее отказаться от газа и нефти из России, заявил премьер
Словакия хочет скорее отказаться от газа и нефти из России, заявил премьер - РИА Новости, 11.05.2022
Словакия хочет скорее отказаться от газа и нефти из России, заявил премьер
Словакия хочет отказаться от газа и нефти из РФ как можно скорее, но это должно быть технически осуществимо, заявил в среду после заседания кабмина премьер... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:11
2022-05-11T17:11
экономика
россия
словакия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Словакия хочет отказаться от газа и нефти из РФ как можно скорее, но это должно быть технически осуществимо, заявил в среду после заседания кабмина премьер Эдуард Хегер."Мы хотим отказаться от поставок газа и нефти из РФ как можно скорее. Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой", - сказал Хегер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3.По словам премьера, в настоящее время в ЕС обсуждаются технические варианты и временные рамки переключения поставщиков сырья. При этом Хегер отметил, что страны Центральной Европы находятся в невыгодном положении, поскольку они не имеют доступа к морю и поэтому не могут импортировать нефть и газ с использованием танкеров.Словакия первоначально настаивала в дебатах в ЕС на трехгодичном исключении для себя из эмбарго на поставки нефти из РФ, ныне речь идет о сокращении этого периода. Однако глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил в среду на той же пресс-конференции, что лучше было бы сохранить именно трехлетний переходный период."Думаю, что мы по-прежнему должны настаивать на трехлетнем переходном периоде. Попытки сократить его я считаю очень большой ошибкой. Украине это не поможет, а нашей экономике нанесет большой урон. Но если господин премьер примет подобное политическое решение в согласии со своими коллегами из стран ЕС, то я приму это как должное", - сказал Сулик.
https://ria.ru/20220504/neft-1786878005.html
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экономика, россия, словакия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
17:11 11.05.2022
 
Словакия хочет скорее отказаться от газа и нефти из России, заявил премьер

Премьер Словакии Хегер заявил о желании скорее отказаться от газа и нефти из России

© Fotolia / siempreverde22Центральная площадь в Братиславе, Словакия
Центральная площадь в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Fotolia / siempreverde22
Центральная площадь в Братиславе, Словакия. Архивное фото
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Словакия хочет отказаться от газа и нефти из РФ как можно скорее, но это должно быть технически осуществимо, заявил в среду после заседания кабмина премьер Эдуард Хегер.
"Мы хотим отказаться от поставок газа и нефти из РФ как можно скорее. Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой", - сказал Хегер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3.
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По словам премьера, в настоящее время в ЕС обсуждаются технические варианты и временные рамки переключения поставщиков сырья. При этом Хегер отметил, что страны Центральной Европы находятся в невыгодном положении, поскольку они не имеют доступа к морю и поэтому не могут импортировать нефть и газ с использованием танкеров.
Словакия первоначально настаивала в дебатах в ЕС на трехгодичном исключении для себя из эмбарго на поставки нефти из РФ, ныне речь идет о сокращении этого периода. Однако глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил в среду на той же пресс-конференции, что лучше было бы сохранить именно трехлетний переходный период.
"Думаю, что мы по-прежнему должны настаивать на трехлетнем переходном периоде. Попытки сократить его я считаю очень большой ошибкой. Украине это не поможет, а нашей экономике нанесет большой урон. Но если господин премьер примет подобное политическое решение в согласии со своими коллегами из стран ЕС, то я приму это как должное", - сказал Сулик.
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ЭкономикаРоссияСловакияЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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