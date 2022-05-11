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Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана

Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана - РИА Новости, 11.05.2022

Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:05

2022-05-11T16:05

2022-05-11T17:30

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась с палаточного лагеря оппозиции на площади Франции."Начинаем шествие с улиц Саят-Нова, Абовяна. Продолжаем блокировать дороги, проводить протестные акции неповиновения", - сказал перед шествием вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.Ранее оппозиционеры провели автопробеги в Ереване, в результате которых транспортное движение в столице было затруднено.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ереван, армения, никол пашинян