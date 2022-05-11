https://ria.ru/20220511/shestvie-1787938858.html
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана - РИА Новости, 11.05.2022
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:05
2022-05-11T16:05
2022-05-11T17:30
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась с палаточного лагеря оппозиции на площади Франции."Начинаем шествие с улиц Саят-Нова, Абовяна. Продолжаем блокировать дороги, проводить протестные акции неповиновения", - сказал перед шествием вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.Ранее оппозиционеры провели автопробеги в Ереване, в результате которых транспортное движение в столице было затруднено.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html
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Армянская оппозиция двигается по центральным улицам Еревана
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана
2022-05-11T16:05
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
16:05 11.05.2022 (обновлено: 17:30 11.05.2022)
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана, требуя отставки Пашиняна