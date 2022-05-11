https://ria.ru/20220511/sanktsii-1788011681.html

СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России

СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2022

СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России

Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:23

2022-05-11T22:23

2022-05-11T22:23

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать штрафов, передает агентство Франс Пресс.Так, директор по стратегии развития продукта в Moody's Analytics Алекс Зак заявил, что его компания в последние недели общалась по вопросам соблюдения законодательных требований с "сотнями" директоров различных компаний, которые сейчас "бьются над проблемой воздействия санкций"."Некоторым компаниям приходится расширять свои юридические команды в связи с постоянно меняющейся ситуацией", - приводит агентство слова источника из европейского банковского сектора.По его словам, усугубляется все еще и тем, что новые санкции вводятся почти каждую неделю.Как отмечает агентство, соблюдать санкционный режим сложнее, потому что Россия "тесно интегрирована в мировую экономику и рассматривалась многими западными компаниями как перспективный рынок".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html

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цены на нефть, владимир путин, россия, украина