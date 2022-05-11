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СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2022
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СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России
СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2022
СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России
Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:23
2022-05-11T22:23
цены на нефть
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать штрафов, передает агентство Франс Пресс.Так, директор по стратегии развития продукта в Moody's Analytics Алекс Зак заявил, что его компания в последние недели общалась по вопросам соблюдения законодательных требований с "сотнями" директоров различных компаний, которые сейчас "бьются над проблемой воздействия санкций"."Некоторым компаниям приходится расширять свои юридические команды в связи с постоянно меняющейся ситуацией", - приводит агентство слова источника из европейского банковского сектора.По его словам, усугубляется все еще и тем, что новые санкции вводятся почти каждую неделю.Как отмечает агентство, соблюдать санкционный режим сложнее, потому что Россия "тесно интегрирована в мировую экономику и рассматривалась многими западными компаниями как перспективный рынок".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, украина
22:23 11.05.2022
 
СМИ: зарубежные компании нанимают юристов для обхода санкций против России

Франс Пресс: зарубежные компании нанимают больше юристов для обхода санкций против России

© Flickr / novopress.infoГлавный офис агентства Франс Пресс
Главный офис агентства Франс Пресс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Flickr / novopress.info
Главный офис агентства Франс Пресс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать штрафов, передает агентство Франс Пресс.
Так, директор по стратегии развития продукта в Moody's Analytics Алекс Зак заявил, что его компания в последние недели общалась по вопросам соблюдения законодательных требований с "сотнями" директоров различных компаний, которые сейчас "бьются над проблемой воздействия санкций".
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
"Некоторым компаниям приходится расширять свои юридические команды в связи с постоянно меняющейся ситуацией", - приводит агентство слова источника из европейского банковского сектора.
По его словам, усугубляется все еще и тем, что новые санкции вводятся почти каждую неделю.
Как отмечает агентство, соблюдать санкционный режим сложнее, потому что Россия "тесно интегрирована в мировую экономику и рассматривалась многими западными компаниями как перспективный рынок".
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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