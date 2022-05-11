Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera
Палестина потребовала международного расследования гибели журналистки Al-Jazeera
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал к международному расследованию с участием Организации Объединенных Наций гибели палестинской журналистки телеканала Al-Jazeera, сообщило агентство ВАФА.
"Правительство Палестины призывает к международному расследованию с участием Организации Объединенных Наций по делу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле", - заявил Штайе, слова которого приводит агентство.
Штайе подчеркнул, что Палестина готова стать частью международной следственной группы по этому делу, при этом не поддержит включение туда представителей Израиля. "Палестина готова оказать необходимую поддержку независимой комиссии по расследованию, и в то же время возражает против того, чтобы ее частью стал Израиль, так как считает, что это подорвёт доверие к расследованию", - сказал Штайе.
Премьер-министр также подтвердил, что правительство совместно с профсоюзом журналистов следят за расследованием обстоятельств гибели репортёра, готовясь к передаче этого дела в Международный уголовный суд.
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.