https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html

Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera

Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022

Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал к международному расследованию с участием Организации Объединенных Наций гибели палестинской журналистки... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:18

2022-05-11T15:18

2022-05-11T15:18

в мире

палестина

катар

израиль

западный берег реки иордан

международный уголовный суд

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал к международному расследованию с участием Организации Объединенных Наций гибели палестинской журналистки телеканала Al-Jazeera, сообщило агентство ВАФА."Правительство Палестины призывает к международному расследованию с участием Организации Объединенных Наций по делу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле", - заявил Штайе, слова которого приводит агентство.Штайе подчеркнул, что Палестина готова стать частью международной следственной группы по этому делу, при этом не поддержит включение туда представителей Израиля. "Палестина готова оказать необходимую поддержку независимой комиссии по расследованию, и в то же время возражает против того, чтобы ее частью стал Израиль, так как считает, что это подорвёт доверие к расследованию", - сказал Штайе.Премьер-министр также подтвердил, что правительство совместно с профсоюзом журналистов следят за расследованием обстоятельств гибели репортёра, готовясь к передаче этого дела в Международный уголовный суд.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html

https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html

палестина

катар

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, палестина, катар, израиль, западный берег реки иордан, международный уголовный суд