https://ria.ru/20220511/ptentsy-1787964667.html

Птенцы скоро появятся на природных территориях Москвы

Птенцы скоро появятся на природных территориях Москвы - РИА Новости, 11.05.2022

Птенцы скоро появятся на природных территориях Москвы

Птенцы скоро появятся на природных территориях Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:30

2022-05-11T17:30

2022-05-11T17:30

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Птенцы скоро появятся на природных территориях Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы."На природных территориях Москвы скоро появятся птенцы. В середине мая у птиц начнет появляться потомство. Орнитологи просят не подбирать птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи", - сказано в сообщении.В пресс-службе предупредили, что орнитологи просят не подбирать птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи.В Мосприроде пояснили, что у большинства пернатых птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда учатся летать. Такие птенцы называются слетками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, выглядят очень беспомощными. Обычно их родители находятся неподалеку и продолжают их кормить. Лучше всего для человека при встрече с птенцом на земле будет отойти подальше и не беспокоить его.Но в департаменте дополнили, что в случае, если птенцу угрожает опасность быть раздавленным проходящими людьми или атакованным хищником, его можно отнести в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку.В случае, если птенец находится далеко от деревьев и кустарников и поблизости нет безопасного места, куда его можно посадить, а также в случае, если птенец ранен, человеку следует связаться с природоохранными службами.

https://ria.ru/20220511/tyulpany-1787961922.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода