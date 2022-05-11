Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/pokolenie-1787842424.html
Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей
Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей - РИА Новости, 11.05.2022
Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" и отметил, что забота о... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:22
2022-05-11T10:22
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" и отметил, что забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня в центре внимания участников – широкий круг проблем, связанных с реализацией программы "Десятилетие детства", повышением эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта в интересах детей и юношества", - говорится в сообщении.По словам Путина, отрадно, что в столице, на площадке традиционного форума вновь встречаются ведущие учёные, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из разных регионов России.Президент подчеркивает, что приоритетная общенациональная задача, требующая совместных усилий государства, СМИ, религиозных организаций и общества - забота о благополучии подрастающего поколения."Только опираясь на такую деятельную, активную поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов. И потому считаю вашу нынешнюю встречу, проходящую под эгидой Лиги здоровья нации, в высшей степени полезной и востребованной инициативой. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - добавляет Путин.
https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html
https://ria.ru/20220423/molodezh-1785092608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
10:22 11.05.2022
 
Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей

Президент Путин назвал заботу о молодом поколении приоритетной общенациональной задачей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" и отметил, что забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня в центре внимания участников – широкий круг проблем, связанных с реализацией программы "Десятилетие детства", повышением эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта в интересах детей и юношества", - говорится в сообщении.
Посетительница ярмарки вакансий для ищущих или желающих сменить работу граждан в парке Горкинско-Ометьевский лес города Казани - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 14:10
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков
По словам Путина, отрадно, что в столице, на площадке традиционного форума вновь встречаются ведущие учёные, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из разных регионов России.
Президент подчеркивает, что приоритетная общенациональная задача, требующая совместных усилий государства, СМИ, религиозных организаций и общества - забота о благополучии подрастающего поколения.
"Только опираясь на такую деятельную, активную поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов. И потому считаю вашу нынешнюю встречу, проходящую под эгидой Лиги здоровья нации, в высшей степени полезной и востребованной инициативой. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - добавляет Путин.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 16:29
Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала