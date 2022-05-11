https://ria.ru/20220511/pokolenie-1787842424.html

Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей

Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей - РИА Новости, 11.05.2022

Путин назвал заботу о молодом поколении общенациональной задачей

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" и отметил, что забота о... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:22

2022-05-11T10:22

2022-05-11T10:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" и отметил, что забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня в центре внимания участников – широкий круг проблем, связанных с реализацией программы "Десятилетие детства", повышением эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта в интересах детей и юношества", - говорится в сообщении.По словам Путина, отрадно, что в столице, на площадке традиционного форума вновь встречаются ведущие учёные, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из разных регионов России.Президент подчеркивает, что приоритетная общенациональная задача, требующая совместных усилий государства, СМИ, религиозных организаций и общества - забота о благополучии подрастающего поколения."Только опираясь на такую деятельную, активную поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов. И потому считаю вашу нынешнюю встречу, проходящую под эгидой Лиги здоровья нации, в высшей степени полезной и востребованной инициативой. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - добавляет Путин.

https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html

https://ria.ru/20220423/molodezh-1785092608.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, владимир путин