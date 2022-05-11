https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952353.html

Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня

Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня - РИА Новости, 11.05.2022

Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня

Плановые отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня. График отключений жители региона могут посмотреть на интерактивной карте, об этом сообщил РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:52

2022-05-11T16:52

2022-05-11T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня. График отключений жители региона могут посмотреть на интерактивной карте, об этом сообщил телеканал "360".По словам министра энергетики области Александра Самарина, отопительный сезон в регионе завершен, а плановые отключения горячей воды необходимы для подготовки к следующей зиме.Посмотреть график отключений жители могут на интерактивной карте, а в Telegram-боте можно подключить оповещения, которые будут приходить на электронную почту и предупреждать о скором отключении воды.Отключения продлятся с 1 июня по 31 августа. Отключить воду могут не более чем на 14 дней.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)