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Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня
Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня - РИА Новости, 11.05.2022
Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня
Плановые отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня. График отключений жители региона могут посмотреть на интерактивной карте, об этом сообщил РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:52
2022-05-11T16:52
2022-05-11T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня. График отключений жители региона могут посмотреть на интерактивной карте, об этом сообщил телеканал "360".По словам министра энергетики области Александра Самарина, отопительный сезон в регионе завершен, а плановые отключения горячей воды необходимы для подготовки к следующей зиме.Посмотреть график отключений жители могут на интерактивной карте, а в Telegram-боте можно подключить оповещения, которые будут приходить на электронную почту и предупреждать о скором отключении воды.Отключения продлятся с 1 июня по 31 августа. Отключить воду могут не более чем на 14 дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Плановые отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня. График отключений жители региона могут посмотреть на интерактивной карте, об этом сообщил
телеканал "360".
По словам министра энергетики области Александра Самарина, отопительный сезон в регионе завершен, а плановые отключения горячей воды необходимы для подготовки к следующей зиме.
Посмотреть график отключений жители могут на интерактивной карте, а в Telegram-боте можно подключить оповещения, которые будут приходить на электронную почту и предупреждать о скором отключении воды.
Отключения продлятся с 1 июня по 31 августа. Отключить воду могут не более чем на 14 дней.