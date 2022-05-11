https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787939738.html
Воробьев: инвестиции в Подмосковье создадут 14 тысяч рабочих мест
Воробьев: инвестиции в Подмосковье создадут 14 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 11.05.2022
Воробьев: инвестиции в Подмосковье создадут 14 тысяч рабочих мест
Инвестиции в импортозамещение в Московской области позволят создать 14 тысяч рабочих мест, также регион сделает нулевую ставку налога на прибыль для отдалённых... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:09
2022-05-11T16:09
2022-05-11T16:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инвестиции в импортозамещение в Московской области позволят создать 14 тысяч рабочих мест, также регион сделает нулевую ставку налога на прибыль для отдалённых территорий, рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с главами округов и министрами."У нас 120 проектов импортозамещения... Что важно, инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать 14 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор.Как отметил Воробьёв, уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам в рамках льготных кредитов."Также в 11 городских округах удалённых мы сделаем нулевую ставку налога на прибыль. Инвестиционный вычет, налоговый вычет, создаст порядка 50 тысяч мест в этих территориях", - подчеркнул глава области. Регион также субсидирует процентные ставки по кредитам - выдаёт займы по ставке от 0,5 до 5% годовых, добавил Воробьёв.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Инвестиции в импортозамещение в Московской области позволят создать 14 тысяч рабочих мест, также регион сделает нулевую ставку налога на прибыль для отдалённых территорий, рассказал губернатор Андрей Воробьев
на совещании с главами округов и министрами.
"У нас 120 проектов импортозамещения... Что важно, инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать 14 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор.
Как отметил Воробьёв, уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам в рамках льготных кредитов.
"Также в 11 городских округах удалённых мы сделаем нулевую ставку налога на прибыль. Инвестиционный вычет, налоговый вычет, создаст порядка 50 тысяч мест в этих территориях", - подчеркнул глава области. Регион также субсидирует процентные ставки по кредитам - выдаёт займы по ставке от 0,5 до 5% годовых, добавил Воробьёв.