https://ria.ru/20220511/plakat-1787910976.html

Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире

Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире - РИА Новости, 11.05.2022

Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире

Мосгорсуд в среду признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в студию программы "Время" с плакатом, РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:29

2022-05-11T14:29

2022-05-11T14:37

россия

госдума рф

первый канал (телеканал)

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в студию программы "Время" с плакатом, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.Материал был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления" за опубликованное в соцсетях видео с ее призывами выходить на митинги. Тогда Овсянникова заявила в судебном заседании, что вину не признает и это было ее "антивоенное высказывание".Позднее на нее составили новый протокол - за дискредитацию Вооруженных сил РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа. Однако этот протокол суд вернул полиции для устранения неких недостатков, и на сегодня в суд он пока не поступал.В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания, после чего была уволена. Впоследствии она устроилась на работу в немецкое издание Die Welt.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал трудоустройство Овсянниковой в Die Welt "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.

https://ria.ru/20220511/rozysk-1787839651.html

https://ria.ru/20220505/plakat-1786923868.html

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Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, первый канал (телеканал), московский городской суд, происшествия