https://ria.ru/20220511/plakat-1787910976.html
Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире
Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире - РИА Новости, 11.05.2022
Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире
Мосгорсуд в среду признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в студию программы "Время" с плакатом, РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:29
2022-05-11T14:29
2022-05-11T14:37
россия
госдума рф
первый канал (телеканал)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в студию программы "Время" с плакатом, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.Материал был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления" за опубликованное в соцсетях видео с ее призывами выходить на митинги. Тогда Овсянникова заявила в судебном заседании, что вину не признает и это было ее "антивоенное высказывание".Позднее на нее составили новый протокол - за дискредитацию Вооруженных сил РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа. Однако этот протокол суд вернул полиции для устранения неких недостатков, и на сегодня в суд он пока не поступал.В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания, после чего была уволена. Впоследствии она устроилась на работу в немецкое издание Die Welt.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал трудоустройство Овсянниковой в Die Welt "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
https://ria.ru/20220511/rozysk-1787839651.html
https://ria.ru/20220505/plakat-1786923868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, первый канал (телеканал), московский городской суд, происшествия
14:29 11.05.2022 (обновлено: 14:37 11.05.2022)
Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире
Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой за антивоенный плакат
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, ворвавшейся в студию программы "Время" с плакатом, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.
Материал был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления" за опубликованное в соцсетях видео с ее призывами выходить на митинги. Тогда Овсянникова заявила в судебном заседании, что вину не признает и это было ее "антивоенное высказывание".
Позднее на нее составили новый протокол - за дискредитацию Вооруженных сил РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа. Однако этот протокол суд вернул полиции для устранения неких недостатков, и на сегодня в суд он пока не поступал.
В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания, после чего была уволена. Впоследствии она устроилась на работу в немецкое издание Die Welt.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал трудоустройство Овсянниковой в Die Welt "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.