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Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине
Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает нужным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:49
2022-05-11T18:04
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
украина
россия
мариуполь
оон
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает нужным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине.Генсеку задали вопрос о том, имеет ли смысл представителям как можно большего числа стран встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для решения ситуации на Украине, или лучше было бы, чтобы Гутерреш сам осуществлял эти контакты с российским руководством от лица стран."Если вы хотите решить проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто ее создал или с теми, кто может решить проблему. Так что имеет смысл говорить с лидером РФ. Имеет смысл говорить и со всеми другими соответствующими сторонами данного кризиса", - сказал Гутерреш.По его словам, эти контакты играют важную роль – они помогают понимать мотивацию, цели сторон."С другой стороны мы иногда достигаем конкретных результатов. И я думаю, жизни тех, кто был заточен в подземельях Мариуполя, требовали того, чтобы я встречался с кем-угодно и где-угодно в мире без каких-либо сомнений", - добавил он.Ранее генсек ООН провел встречи в Москве с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После этого он посетил Киев и переговорил с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787931532.html
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владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, мариуполь, оон, мид украины, минские соглашения
16:49 11.05.2022 (обновлено: 18:04 11.05.2022)
 
Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным по ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает нужным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине.
Генсеку задали вопрос о том, имеет ли смысл представителям как можно большего числа стран встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для решения ситуации на Украине, или лучше было бы, чтобы Гутерреш сам осуществлял эти контакты с российским руководством от лица стран.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:39Специальная военная операция на Украине
Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине
"Если вы хотите решить проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто ее создал или с теми, кто может решить проблему. Так что имеет смысл говорить с лидером РФ. Имеет смысл говорить и со всеми другими соответствующими сторонами данного кризиса", - сказал Гутерреш.
По его словам, эти контакты играют важную роль – они помогают понимать мотивацию, цели сторон.
"С другой стороны мы иногда достигаем конкретных результатов. И я думаю, жизни тех, кто был заточен в подземельях Мариуполя, требовали того, чтобы я встречался с кем-угодно и где-угодно в мире без каких-либо сомнений", - добавил он.
Ранее генсек ООН провел встречи в Москве с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После этого он посетил Киев и переговорил с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Владимир ПутинСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияМариупольООНМИД УкраиныМинские соглашения
 
 
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