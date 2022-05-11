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Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной" - РИА Новости, 11.05.2022
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Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной"
Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной" - РИА Новости, 11.05.2022
Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной"
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ситуация в стране в сфере энергетики очень драматична, поскольку рост цен на энергоресурсы сказался на стоимости... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:21
2022-05-11T21:21
экономика
цены на нефть
молдавия
украина
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ситуация в стране в сфере энергетики очень драматична, поскольку рост цен на энергоресурсы сказался на стоимости остальных товаров, а предпосылок для удешевления газа не видно.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива."У нас очень драматическая ситуация, нужно принимать правильные решения сточки зрения энергетической независимости государства, но и с точки зрения покупательной способности граждан - цены на энергоресурсы очень выросли, это вызвало прост цен по цепочке и на остальные продукты. К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.По ее словам, власти должны учитывать интересы граждан и интересы экономики страны. Высокая цена энергоресурсов приводит к повышению стоимости производства товаров, а также к снижению конкурентоспособности молдавской продукции."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/moldaviya-1788002747.html
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экономика, цены на нефть, молдавия, украина, газпром, молдовагаз
21:21 11.05.2022
 
Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной"

Президент Молдавии Майя Санду назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной"

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Избранный президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ситуация в стране в сфере энергетики очень драматична, поскольку рост цен на энергоресурсы сказался на стоимости остальных товаров, а предпосылок для удешевления газа не видно.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.
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"У нас очень драматическая ситуация, нужно принимать правильные решения сточки зрения энергетической независимости государства, но и с точки зрения покупательной способности граждан - цены на энергоресурсы очень выросли, это вызвало прост цен по цепочке и на остальные продукты. К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
По ее словам, власти должны учитывать интересы граждан и интересы экономики страны. Высокая цена энергоресурсов приводит к повышению стоимости производства товаров, а также к снижению конкурентоспособности молдавской продукции.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияУкраинаГазпромМолдовагаз
 
 
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