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Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен - РИА Новости, 11.05.2022
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Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен
Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен - РИА Новости, 11.05.2022
Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен
Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:16
2022-05-11T21:16
молдавия
украина
евросоюз
в мире
майя санду
экономика
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент республики Майя Санду.Она добавила, что страна заинтересована и в привлечении европейских инвестиций для укрепление энергетического сектора республики."Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу", - отметила Санду.Ранее президент Молдавии обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.
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молдавия, украина, евросоюз, в мире, майя санду, экономика
21:16 11.05.2022
 
Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен

Молдавия запросила у Евросоюза дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент республики Майя Санду.
"Мы продолжаем просить от ЕС о дополнительной бюджетной поддержке на фоне роста цен, особенно в контексте роста цен на энергоресурсы, чтобы у правительства было достаточно ресурсов для оказания помощи социально-уязвимым семьям", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
Она добавила, что страна заинтересована и в привлечении европейских инвестиций для укрепление энергетического сектора республики.
"Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу", - отметила Санду.
Ранее президент Молдавии обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.
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МолдавияУкраинаЕвросоюзВ миреМайя СандуЭкономика
 
 
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