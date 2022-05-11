https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788003194.html

Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен

Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен - РИА Новости, 11.05.2022

Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен

Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:16

2022-05-11T21:16

2022-05-11T21:16

молдавия

украина

евросоюз

в мире

майя санду

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_33fc8c215cb6636b799ccd27a08ad68a.jpg

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент республики Майя Санду.Она добавила, что страна заинтересована и в привлечении европейских инвестиций для укрепление энергетического сектора республики."Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу", - отметила Санду.Ранее президент Молдавии обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787967470.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

молдавия, украина, евросоюз, в мире, майя санду, экономика