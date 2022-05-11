https://ria.ru/20220511/medvedev-1787887075.html

Медведев: американский печатный станок сломается в попытках сломить Россию

Медведев: американский печатный станок сломается в попытках сломить Россию - РИА Новости, 11.05.2022

Медведев: американский печатный станок сломается в попытках сломить Россию

Печатный станок русофобских властей США в попытках экономически повлиять на Россию сломается, а вот цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, убежден... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:03

2022-05-11T13:03

2022-05-11T13:09

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украина

конгресс сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Печатный станок русофобских властей США в попытках экономически повлиять на Россию сломается, а вот цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов."Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он отметил, что целью "помощи" Украине в таком беспрецедентном масштабе является "продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире".

https://ria.ru/20220509/medvedev-1787636269.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, конгресс сша, дмитрий медведев