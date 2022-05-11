https://ria.ru/20220511/lipetsk-1788013476.html

Делегация Липецкой области возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация Липецкой области возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 11.05.2022

Делегация Липецкой области возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с кадетами и юнармейцами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:48

2022-05-11T22:48

2022-05-11T22:48

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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с кадетами и юнармейцами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в пресс-службе администрации региона.Вместе с губернатором в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие 35 юношей и девушек из кадетских школ Липецкой области и юнармейцы Ельца. Все они - участники праздничного парада, посвященного 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая, победители и призеры интеллектуальных, военно-спортивных, творческих конкурсов, обладатели золотого и серебряного значков ГТО. Поездка школьников организована по поручению Артамонова.Участники делегации также возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", в списке которых есть и Елец."Мы испытываем гордость от того, что живем в Ельце, и для нас большая честь представлять свой город здесь. Мы часто участвуем в различных памятных мероприятиях. Но побывать в Москве, поклониться павшим у Могилы Неизвестного Солдата – уникальная возможность. Дух захватывает. Мы очень рады, что приехали сюда", – рассказали юнармейцы и кадеты.

https://ria.ru/20220510/khor-1787783268.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, липецкая область, день победы, елец, москва