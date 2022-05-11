Делегация Липецкой области возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата
Делегация Липецкой области возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с кадетами и юнармейцами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Вместе с губернатором в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие 35 юношей и девушек из кадетских школ Липецкой области и юнармейцы Ельца. Все они - участники праздничного парада, посвященного 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая, победители и призеры интеллектуальных, военно-спортивных, творческих конкурсов, обладатели золотого и серебряного значков ГТО. Поездка школьников организована по поручению Артамонова.
"Очень волнительные чувства. Могила Неизвестного Солдата – общенациональный мемориал памяти, один из самых главных памятников нашей страны, Вечный огонь N1. Попасть сюда – честь для любого, и сегодня мы вместе с ребятами почтили память погибших в Великой Отечественной войне, всех тех, кто боролся и отдал жизнь за нашу свободу", – сказал губернатор.
Участники делегации также возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", в списке которых есть и Елец.
"Мы испытываем гордость от того, что живем в Ельце, и для нас большая честь представлять свой город здесь. Мы часто участвуем в различных памятных мероприятиях. Но побывать в Москве, поклониться павшим у Могилы Неизвестного Солдата – уникальная возможность. Дух захватывает. Мы очень рады, что приехали сюда", – рассказали юнармейцы и кадеты.