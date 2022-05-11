Рейтинг@Mail.ru
Французов предупредили о росте цен на кофе - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/kofe-1787887545.html
Французов предупредили о росте цен на кофе
Французов предупредили о росте цен на кофе - РИА Новости, 11.05.2022
Французов предупредили о росте цен на кофе
Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:05
2022-05-11T13:05
франция
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_3f7922c0f2496462ffa4945cd4374aa1.jpg
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает телеканал BFMTV.Во Франции кафе и бары будут вынуждены поднять цену на кофе из-за значительного роста себестоимости этого продукта и галопирующей инфляции.За год сорт кофе "арабика" вырос в цене на 39,2%. Отмечается, что больше всего цены растут на наиболее потребляемые бобы, из которых делают кофе, в особенности - из Бразилии, где сильные заморозки и наводнение уничтожили часть посевов (до 30% в некоторых регионах).Рост цен на кофе будет также ощутим для его дистрибьюторов в компаниях. В среднем в ближайшие месяцы напиток из кофемашины будет стоить на 5 центов больше.Во Франции с начала апреля фиксируется увеличение продаж базовых продуктов, в особенности муки и подсолнечного масла, на фоне роста цен на продукты.29 апреля Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
https://ria.ru/20220510/inflyatsiya-1787807920.html
https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787765655.html
франция
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_f5ed28a31f6113053473886073a72972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, бразилия, в мире
13:05 11.05.2022
 
Французов предупредили о росте цен на кофе

BFMTV: кофе во французских барах подорожает из-за инфляции и неурожаев в Южной Америке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбжарка кофе
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Обжарка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает телеканал BFMTV.
Во Франции кафе и бары будут вынуждены поднять цену на кофе из-за значительного роста себестоимости этого продукта и галопирующей инфляции.
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 23:13
Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен
За год сорт кофе "арабика" вырос в цене на 39,2%. Отмечается, что больше всего цены растут на наиболее потребляемые бобы, из которых делают кофе, в особенности - из Бразилии, где сильные заморозки и наводнение уничтожили часть посевов (до 30% в некоторых регионах).
Рост цен на кофе будет также ощутим для его дистрибьюторов в компаниях. В среднем в ближайшие месяцы напиток из кофемашины будет стоить на 5 центов больше.
Во Франции с начала апреля фиксируется увеличение продаж базовых продуктов, в особенности муки и подсолнечного масла, на фоне роста цен на продукты.
29 апреля Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:15
В Греции зафиксировали рекордный за 28 лет рост цен
 
ФранцияБразилияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала