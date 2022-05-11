Французов предупредили о росте цен на кофе
BFMTV: кофе во французских барах подорожает из-за инфляции и неурожаев в Южной Америке
Обжарка кофе. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает телеканал BFMTV.
Во Франции кафе и бары будут вынуждены поднять цену на кофе из-за значительного роста себестоимости этого продукта и галопирующей инфляции.
За год сорт кофе "арабика" вырос в цене на 39,2%. Отмечается, что больше всего цены растут на наиболее потребляемые бобы, из которых делают кофе, в особенности - из Бразилии, где сильные заморозки и наводнение уничтожили часть посевов (до 30% в некоторых регионах).
Рост цен на кофе будет также ощутим для его дистрибьюторов в компаниях. В среднем в ближайшие месяцы напиток из кофемашины будет стоить на 5 центов больше.
Во Франции с начала апреля фиксируется увеличение продаж базовых продуктов, в особенности муки и подсолнечного масла, на фоне роста цен на продукты.
29 апреля Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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