https://ria.ru/20220511/kofe-1787887545.html

Французов предупредили о росте цен на кофе

Французов предупредили о росте цен на кофе - РИА Новости, 11.05.2022

Французов предупредили о росте цен на кофе

Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:05

2022-05-11T13:05

2022-05-11T13:05

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в мире

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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке, сообщает телеканал BFMTV.Во Франции кафе и бары будут вынуждены поднять цену на кофе из-за значительного роста себестоимости этого продукта и галопирующей инфляции.За год сорт кофе "арабика" вырос в цене на 39,2%. Отмечается, что больше всего цены растут на наиболее потребляемые бобы, из которых делают кофе, в особенности - из Бразилии, где сильные заморозки и наводнение уничтожили часть посевов (до 30% в некоторых регионах).Рост цен на кофе будет также ощутим для его дистрибьюторов в компаниях. В среднем в ближайшие месяцы напиток из кофемашины будет стоить на 5 центов больше.Во Франции с начала апреля фиксируется увеличение продаж базовых продуктов, в особенности муки и подсолнечного масла, на фоне роста цен на продукты.29 апреля Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.

https://ria.ru/20220510/inflyatsiya-1787807920.html

https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787765655.html

франция

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

франция, бразилия, в мире